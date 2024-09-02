İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İnovasyon Yönetimi Sertifikası'nı Aldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İnovasyon Yönetimi Sertifikası'nı Aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İnovasyon Yönetimi Sertifikası\'nı Aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetimi Sistemi Sertifikası'nı alan Türkiye'deki ilk belediye ve ilk yazılım şirketi olmanın yanında aynı zamanda bu unvana sahip İzmir'deki ilk yerel yönetim birimi oldu.

02.09.2024 18:36  Güncelleme: 18:37
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetimi Sistemi Sertifikası'nı alan Türkiye'deki ilk belediye ve ilk yazılım şirketi olmanın yanında aynı zamanda bu unvana sahip İzmir'deki ilk yerel yönetim birimi oldu. Kültürpark'ta düzenlenen sertifika töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu sertifika, İzmir'i teknoloji kenti yapma hedefimizin şeref belgesidir" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü, TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetimi Sistemi Sertifikası'nı İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ'ye verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirket, bu sertifikayı alan Türkiye'deki ilk belediye şirketi, Türkiye'deki ilk yazılım şirketi ve İzmir'deki ilk yerel yönetim birimi oldu. Sertifika töreni ise bu yıl teknoloji teması ile 93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ standında yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün hepimizi mutlu eden, gururlandıran, geleceğe dair umut veren bir buluşma için bir aradayız. Burada 93. kez İzmir Enternasyonal Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz ve bu fuarda tema olarak teknolojiyi seçtik. Fuarımız 93. yaşının bilgeliğine, çağı yakalaman dinamikliğini ekliyor. Belediyemizin iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetimi Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Bu sertifika, İzmir'i teknoloji kenti yapma hedefimizin bir şeref belgesidir" dedi.

"İzmir'i teknoloji ve inovasyon alanında ileri taşıma kararlılığını yansıtıyor"

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen bu sertifikayı alan Türkiye'deki tek belediye şirketi ve aynı zamanda ilk yazılım şirketi olduğunu söyleyen Tugay, "TSE, şirketimizin her biriminde kapsamlı inceleme yaptı. İnovasyon yönetimi alanındaki kararlılığımızın ve yeni stratejilerimizin tescili olarak bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bu sertifika, şirketimizin uluslararası standartlara uygun inovasyon süreçlerini sürdürülebilir şekilde yönetme yeteneğini, İzmir'i teknoloji ve inovasyon alanında ileri taşıma kararlılığını yansıtıyor" diye konuştu.

"İlhamımızı Atatürk'ten alıyoruz"

İzmir'in teknoloji ve inovasyon konusunda öncü şehir olma yolunda adım adım ilerlediğini ifade eden Başkan Tugay, "Sertifika; yeniliği teşvik etmek, kuruluşun mevcut yenilik performansını değerlendirmek, iş sürekliliğini sağlamak ve kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve sağlayacak. Göreve gelişimin üzerinden 5 ay geçmişken bu gelişimi sağlayıp bu sertifikayı hak etmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Bizi bugünlerde ve yarınlarda var edecek en önemli araçlardan biri olan teknolojiyi en etkili ve doğru şekilde kullanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası standartlarda çalışarak İzmir'in teknoloji ve inovasyon alanındaki yolunu birlikte güçlendireceğiz. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. İlhamımızı, Cumhuriyet'imizi kuran Ulu Önder Atatürk'ten, onun devrimci zihniyetinden alıyoruz. Bize miras bıraktığı fuarımızda ve Kültürpark'ta, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine adım adım yürümekten büyük kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kararlı çalışmamızın tescili"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, "İnovasyon ve teknoloji konusunda ne kadar kararlı, ne kadar hedefleri olan bir çalışma içine girdiğimizi gösteren bir belgenin tescili için toplandık. Bu belgeyi alabilmemizi sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş birliği içinde güzel bir sertifikasyon sürecini geçirdiğimiz TSE yetkililerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. TSE Ege Bölge Koordinatörü Hakan Ozan da bu belgeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vermenin çok önemli olduğunu belirtti.

"İkisi de halkın özgürlüğünü savundu"

Konuşmaların ardından TSE Ege Bölge Koordinatörü Hakan Ozan tarafından Başkan Tugay'a sertifika takdim edildi. Törene Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Alejandro F. Diaz Palacios, Küba Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Raul Ernesto Madrigal Cardenas, İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Emrecan Durmaz ve insansı robot Sophia da katıldı. Başkan Tugay'la tören öncesi sohbet eden Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Alejandro F. Diaz Palacios, Atatürk'ün çok sevilen bir lider olduğunu, Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro ile benzer noktalarının bulunduğunu ve her ikisinin de halkın özgürlüğünü savunduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İnovasyon Yönetimi Sertifikası'nı Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İnovasyon Yönetimi Sertifikası'nı Aldı - Son Dakika
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