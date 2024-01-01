İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Yaşayan Parklar\' Projesi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlilerin yeşil alanlarla sağlıklı bir şekilde bütünleşmesi amacıyla oluşturulmasına öncülük ettiği "Yaşayan Parklar" Projesi kapsamındaki "Sağlığı Geliştiren Parklar" çalışmaları büyüyerek devam ediyor. Kentlilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayarak tam bir iyilik halinde olabilmelerini sağlayan proje, yurttaşların hayatına dokunuyor. Büyükşehir'in uzman isimleri, bu kez de Demirköprü Şehit Adem Aydoğan Parkı'nda semt sakinleriyle buluştu. Programa katılan Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, zehirsiz sofraların kurulmasının formüllerini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlileri yeşil alanlarla sağlıklı bir şekilde bütünleşmesi amacıyla oluşturulmasına öncülük ettiği "Yaşayan Parklar" Projesi kapsamındaki "Sağlığı Geliştiren Parklar" çalışmaları büyüyerek devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in döneminde kurulan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen ve halkı doğayla bütünleştiren Yaşayan Parklar vatandaşların memnuniyetini arttırıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı, "Sağlığı Geliştiren Parklar" projesiyle de yurttaşlara farklı bir hizmet sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle kentlilerin sağlık bilincinin gelişmesi ve sağlıklı yaşam biçimi edinmesini hedefleyen proje çerçevesinde, belediyenin uzman isimleri bu kez Cittaslow Metropol Sakin Mahalle Programı kapsamında Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2023- Şehir Planlama Kategorisi Birincilik Ödülü alan Demirköprü Mahallesi'ndeki Şehit Adem Aydoğan Parkı'nda semt sakinleriyle buluştu. Programa Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer de katıldı.

ZEHİRSİZ SOFRALARIN FORMÜLÜNÜ ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzmanları, beslenme, ilkyardım, fiziksel aktivite, kazalar ve korunma yolları, psikososyal sağlık gibi konularda ücretsiz eğitimler verdi. Programda konuşan Neptün Soyer, İzmir'de sağlıklı gıdaların üretilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Soyer, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin, İzmir'in köylerinde üreticilere sağlıklı gıdayı nasıl üretebileceklerine yönelik eğitimler verdiklerini söyledi. Zehirsiz sofraların formülünü anlatan Neptün Soyer, "Biz de üreticiye sağlıklı gıdanın önemini anlatıyoruz. İstiyoruz ki üretici ile tüketici arasındaki doğru ve sağlıklı iletişimi kuralım. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Veteriner Hekimleri Odası, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası gibi sivil toplum kuruluşlarıyla köylerimizde 'Kooptuk geliyoruz' dedik. Birlik olarak köy köy gezip bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Bunun kentle buluşmuş olması çok anlamlı. İzmir'in diğer illere örnek olması açısından çok önemli. Köyü var, kentlisi de var. Çok önemli" dedi.

"HALKIMIZLA BİR ARADA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Banu Erdal da "Sağlık İşler Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak 3 ay kadar önce yaşayan parklarımızda ve İzmir'in tüm parklarında Sağlığı Geliştiren Parklar' adı altında bir proje başlatmaya karar verdik. Sayın Tunç Soyer Başkanımızın sağlığa verdiği önem ve parkların sağlıktaki etkisini göz önünde bulundurarak hemşehrilerimizle bir araya geldik. Burada fiziksel aktivite, genel sağlık, sağlıklı beslenme, ev kazaları ve korunma yolları, parklarda yaşanan ve çocukların yaşadığı kazalar ve korunma yolları, ilkyardım gibi birçok eğitim başlığı atlında biz halkımızla bir arada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an beşinci parkımızdayız. ve artarak devam edecek. Biz o parkta eğitim verdikten sonra oradan ayrılmıyoruz. Yine ekiplerimiz her hafta orada çalışmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

"KÜLTÜR VE SANATIN İÇİNDE OLDUĞU TAM ADI GİBİ YAŞAYAN YERLER OLMASI GEREKİYOR"

Banu Erdal, "Biz büyük bir şehirde yaşıyoruz. Yeşil alanlar, parklar insanların sağlıkları ve rahat edebilmeleri açısından çok önemli. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bunu çok önemsiyoruz. Yaşayan Parklar Projesi de zaten bunun en büyük amacı. Parklar sadece gidip oturulan, çocukların oyun oynadığı, spor aletleriyle fiziksel aktivite yapılan yerlerde değil aslında. Kültür ve sanatın, eğitimin içinde olduğu tam adı gibi yaşayan yerler olması gerekiyor. Toplumun orada çok rahat bir şekilde istediği her türlü aktiviteyi yapabildiği yerler olması gerekiyor. Amaç buydu" dedi.

"BU EĞİTİME ULAŞABİLEN VE ULAŞAMAYAN VATANDAŞLAR VAR"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama Proje Şube Müdürü Volkan Barbaros ise "Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın temel sorumluluğu İzmir'de yeni parklar üretmek ve mevcut parklara vatandaşların kullanımı için bakabilmek. Yeni tasarlanmış bir park burası. Cittaslow parkı. Belediye'nin farklı birimleri de bu parkın tasarımına eşlik etmiş. Bu parkların temel amaçlarından bir tanesi buna benzer etkinliklere ev sahipliği yapabilmek aslında. Bu etkinlikte özellikle arka mahallelerdeki parkları daha fazla seçmeye çalışıyoruz. Çünkü bu eğitime ulaşabilen ve ulaşamayan vatandaşlar var. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılıyor. Bu dünyada da böyle. Bu projede bulunma amacımız ev sahipliği. Temelde bizim alışkanlığımızda çocuk oyunu, yürüyüş yapmak gibi işlevi oluyor. Ama aynı zamanda parklar bir eğitim alanıdır. Yaşayan Parklar Projesi de bir yerde bunu yapmaya çalışıyor. Bu da onun bir ayağı gibi" diye konuştu.