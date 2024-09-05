İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın Mağdurlarına Yardım Ediyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen ağustos ayında Yamanlar Dağı'nda başlayıp kentin birçok noktasında etkili olan yangınların ardından yaraları sarmayı sürdürüyor. Bayraklı ve Karşıyaka'da hasar tespiti yapılan 128 yapı içerisinden evrakları tamamlanan 71 haneye toplam 3 milyon 621 bin TL maddi yardım yapıldı. Her haneye 51 bin TL'lik destek verildi. 5 hanenin ödeme işlemleri başlatıldı; 52 hanenin evrak süreci devam ediyor. Ayrıca Onur Mahallesi'ndeki 'Gündüz' ailesinin evine de eşya desteği sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15-18 Ağustos tarihlerinde Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Menderes, Bayındır, Tire, Ödemiş'te yaşanan yangınlar sonrasında yangından etkilenen vatandaşlara nakdi, ayni, lojistik ve beşeri yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bayraklı ve Karşıyaka'da hasar tespiti yapılan 128 yapı içerisinden evrakları tamamlanan 71 haneye toplam 3 milyon 621 bin TL maddi yardım yapıldı. Her haneye 51 bin TL'lik destek verildi. Evraklarını tamamlayan 5 hanenin ödeme işlemleri başlatıldı; 52 hanenin evrak tamamlanma süreci devam ediyor. Hanelerin tadilat, beyaz eşya, mobilya ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Konaklama, giyecek, yem destekleri de yapıldı

Yangından sonra tahliye edilen 48 yurttaş için Buca ve Örnekköy'de yer alan İZELMAN AŞ'ye ait yurtlarda konaklama hizmeti sağlandı. Toplamda 8 bin 640 yiyecek, 19 bin 274 içecek, 403 giysi desteği verildi. Bayraklı Onur Mahallesi'nde ağır hasar tespiti olan bir haneye çadır ulaştırıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 38 kişiye 5 tonluk su deposu teslim edildi; 15 kişinin teslimat süreci devam ediyor. 13 kişiye 34 bin 500 kilogramlık yem desteği sağlandı.

Büyükşehir'den afet sonrasında hızlı refleks

Yangınların hemen ardından 16 Ağustos'tan itibaren 7 ilçe ve 8 mahalleye gidilerek 84 araç ve 373 personel ile saha incelemesi yapıldı. Afet sonrasında yangından etkilenen aileleri bir an olsun yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Onur Mahallesi'nde ikamet eden Gündüz ailesinin ihtiyaçlarını tedarik etti. Ekipler yangının hemen ardından çadırda, daha sonraki günlerde konteynerde yaşamak zorunda kalan ailenin çekyat, çamaşır makinesi, yastık, yorgan, havlu gibi gereksinimlerini karşıladı. Klima kurulumu da yapan ekipler, ailenin yanan ve yıkık halde bulunan evinin molozlarını da bahçeden kaldıracak.

"Büyükşehir olarak her zaman yanlarındayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda koordinatör olarak görev yapan Ümit Gürbulak, "Yangının ilk gününden itibaren halkımızın yarasına merhem olmak için Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla sahaya indik. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü olarak ilk günden bugüne kadar arkadaşlarımızla hala aynı şekilde çalışıyoruz. Her haneye ve bütün bölgelere ulaşmak için ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Onur Mahallesi'nde, yangından sonra hemen müdahale ederek vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını sorduk. Başlarını sokabilecekleri bir yer istediler. Biz de çadır, yorgan, yatak, yastık desteğinde bulunduk. Çadırla başladık, sonrasında konteyner verilmesi gereken yerlere konteyner, eşya verilmesi gereken yerlere eşya verdik. Elimizdeki imkanları tüm yangından etkilenen ailelere ulaştırmak için çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

"Bir dediğimiz iki olmadı"

Yangından etkilenen Veyis Gündüz de "Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir dediğimizi iki yapmadılar. Dar günde hep yanımızda oldular. Biz bir yere başvurmadık, hep ekipler sordu, getirdi. Çadır istedim çadır getirdiler, konteyner istedim getirdiler. Bir dediğimiz iki olmadı, Allah razı olsun. Benim bahçem, tavuklarım, zeytin ağaçlarım çok önemli. Kupkuru, sürekli suluyorum, yeşertmeye çalışıyorum. Ağaç yoksa ben de yokum" diye konuştu.

"Ekipler bizi hiç yalnız bırakmadı"

Güldane Gündüz ise "Yangının ilk gününden beri İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yanımızda oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Çamaşır makinesi, klima, kanepe, baza, yorgan, yastık geldi. Evimizde hiçbir şey kalmamıştı. Her şey sıfırdı. Yatağımın borcu bitmemişti, televizyon desen o da öyleydi. Yiyeceklerimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Anılarımız yandı gitti. Fotoğraflarımız gitti. 36 senedir buradayız. Taşlarımızı eşim tek tek yerleştirdi. Emeğimiz çoktu. Ekipler bize çok yardımcı oldu" dedi. - İZMİR