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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı Şenliğini İptal Etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı Şenliğini İptal Etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24-25-26 Aralık tarihlerindeki yılbaşı şenliğini, 12 askerimizin şehit olması sebebiyle iptal etti. Başkan Tunç Soyer, yeni yıl kutlama, eğlence programlarını iptal ettiklerini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı Şenliğini İptal Etti
27.12.2023 - 12:26,
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından 24-25-26 Aralık tarihlerindeki; konser, eğlence, kutlama programlarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı esnafına destek olması için planlanan üç günlük yılbaşı şenliğinin de iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nda yılın son günlerinde düzenlemeyi planladığı yeni yıl etkinliklerini, 12 askerimizin şehit olması sebebiyle Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla iptal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca; konser, eğlence, kutlama programlarını da durdurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gencecik evlatlarımızın şehadet haberleri yüreklerimizi dağladı. Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Halkımızın da aynı hassasiyet içinde olduğundan eminim. Bu nedenle; yeni yıl kutlama, eğlence programlarını iptal ettik. Gelecek yeni yılları barış içinde, sevinçle, mutlulukla kutlamak en büyük dileğimiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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