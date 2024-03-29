İzmir'de 7. Yaşayan Park Kovankayası hizmete açıldı - Son Dakika
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İzmir'de 7. Yaşayan Park Kovankayası hizmete açıldı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Doğançay'da hayata geçirilen Kovankayası Yaşayan Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, İzmir'de 7'inci Yaşayan Parkın kullanıma açıldığını belirterek, 'Her biri bulunduğu bölgede yaşayan insanların doğada keyifle bir araya gelebileceği mekanlar oluyor. İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Geldiklerinde cennetle karşılaşacaklar' dedi.

29.03.2024 11:56  Güncelleme: 12:28
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Doğançay'da hayata geçirilen Kovankayası Yaşayan Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, İzmir'de 7'inci Yaşayan Parkın kullanıma açıldığını belirterek, "Her biri bulunduğu bölgede yaşayan insanların doğada keyifle bir araya gelebileceği mekanlar oluyor. İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Geldiklerinde cennetle karşılaşacaklar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlilerin doğa ve ormanla bütünleşeceği "Yaşayan Parklar" oluşturma hedefi doğrultusunda Bayraklı Doğançay'da hayata geçirilen Kovankayası Yaşayan Parkı, kentlilerin nefes alabileceği yeni bir ortam yarattı.

Yamanlar havzasında bulunan, Doğançay Mezarlığı'yla Sancaklı Köyü arasında kalan 53 bin metrekarelik alana sahip Kovankayası Yaşayan Parkı'nı ziyaret eden Başkan Soyer, "İzmir'e 35 Yaşayan Park armağan edeceğimizi söylemiştik. Onlardan biri olan Kovankayası'ndayız. Yaşayan Parklardan kasıt, şehrin doğa ile buluşmasını sağlayacak alanlardı. Kovankayası onlardan biri. Çok fazla müdahale etmediğimiz, çok ufak dokunuşlarla hazırladığımız parklar. Bu parklar, tüm İzmirlilerin nefes alacağı alanlar haline geliyor. İzmir'de bu altıncısı. Her biri bulunduğu bölgede yaşayan insanların doğada, keyifle huzurla bir araya gelebileceği mekanlar oluyor. İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Geldiklerinde cennetle karşılaşacaklar" diye konuştu.

YAŞAYAN PARK NEDİR?

Yaşayan Parklar, İzmir çevresindeki yeşil alanların insanlarla birlikte korunmasını ve tanıtılmasını amaçlıyor. Kent ve kırı birbirine bağlayan bu alanlar bir yandan ekosistemin korunmasını sağlıyor, diğer yandan ziyaretçiler için tarımsal üretime katılma ve toplumsal etkileşim olanakları sağlıyor. İzDoğa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Yaşayan Parkların kurulması ve tanıtımı için çalışıyor.

Yaşayan Parklar üç kullanım biçimini bir araya getiriyor: Ekosistemin korunması, tarımsal üretim ve toplumsal etkileşim. Bugüne kadar Olivelo Yaşayan Parkı, Fırat Yaşayan Parkı, Güney Gediz, Orta Gediz, Mavişehir Balıkçı Barınağı, Meriç Yaşayan Parkı ve Kovankayası Yaşayan Parkı İzmirlilerin hizmetine açıldı. Milyonlarca metrekarelik bu rekreasyon alanlarıyla İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 16 metrekareden 25,5 metrekareye çıkarılarak toplamda yüzde 60 artırıldı.

KOVANKAYASI YAŞAYAN PARKI

Geçimini arıcılıkla sağlayan birçok insanın bulunduğu ve arıcılık yapmaya elverişli bir alan olan Kovankayası Yaşayan Parkı'nda özellikle çocuklar ve gençler için arıcılığı tanıtacak birçok etkinlik yapılacak. Arıların bal yapmalarına uygun bitkilerin kullanıldığı Yaşayan Park'ta, ekosistem do¨ngu¨su¨ne katkı sağlanırken, vatandaşların rekreasyon ihtiyacını kars¸ılayacak pek çok alan tasarlandı.

Kovankayası Yaşayan Parkı'na gelen ziyaretc¸ileri bölgedeki yaşam döngüsünün anlatıldığı bilgilendirme panoları karşılıyor. Ziyaretçiler için bir yaşayarak öğrenme alanı olan Kovankayası, katılımcıların birçok rekreatif faaliyeti bir arada gerçekleştirmesine olanak sunuyor. Kovankayası Yaşayan Parkı'nda seyir terası, kafeterya, taş amfi ve çocuklar için kum havuzu gibi her yaştan ziyaretçinin kullanımına uygun alanlar yer alıyor.

İzmir\'de 7. Yaşayan Park Kovankayası hizmete açıldı
Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, İzmir, Çevre, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 7. Yaşayan Park Kovankayası hizmete açıldı - Son Dakika

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