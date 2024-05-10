İzmir\'de Narkotik Suçlarında Artış

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HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) İzmir Valisi Süleyman Elban, mart ve nisan aylarında il genelinde güvenlik ve asayiş ile ilgili yürütülen çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi verdi. Elban, narkotik suçlarda yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, "Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 28 artış ve gözaltı sayısında da yüzde 13 artış var. Mart-nisan 2024 döneminde 4 bin 573 narkotik olay gerçekleşti ve 5 bin 312 kişi gözaltına alındı" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliği'nde güvenlik ve asayiş konulu basın toplantı düzenledi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç da eşlik etti. Vali Elban, mart-nisan dönemine ilişkin il geneldeki yapılan çalışmalar ve yürütülen operasyonlarla ilgili Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğin ortak verilerini açıkladı. Vali Elban,"Narkotik suçlarda yoğun bir mücadelemiz var. Bu mücadele neticesinde de geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 28'lik artış ve gözaltı sayısında da yüzde 13 artış var. Mart-nisan 2024 döneminde 4 bin 573 narkotik olay gerçekleşti ve 5 bin 312 kişi gözaltına alındı." dedi.

"BU YIL MART-NİSAN DÖNEMİNDE İŞLEM YAPILAN ARAÇ SAYISI 215 BİN 829"

Trafik denetimlerine yönelik verileri paylaşan Elban, "Trafik denetimlerimiz yine hız kesmeden devam ediyor ve bununla ilgili bazı yöntem değişikliğine de gittik. Geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen kontrol edilen araç sayısı aynı olmakla birlikte yaptığımız çalışmalarda, işlem sayısında yüzde 123 artış var. Geçen yıl 96 bin civarında olan işlem sayısı bu yıl 215 bin civarına çıkmış durumda" diye konuştu.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Denetimleri'ne ilişkin verileri aktaran Vali Elban, "Denizde karasularında hem Sahil Güvenliğin hem de Emniyet Liman Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarda geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen tekne sayısında yüzde 51 artış var. Kontrol edilen tekne sayısı geçen yıl bin 200 iken bu yıl bin 821'e çıktı. İşlem yapılan tekne sayısı da 240'tan 340'a çıktı. Bu da yüzde 41'lik artışa tekabül ediyor" ifadesini kullandı.

"BU YIL MART-NİSAN DÖNEMİNDE ÇÖKERTİLEN SUÇ ÖRGÜTÜ SAYISI 13"

Organize suçlarda ise mart-nisan döneminde 13 suç örgütü çökertildiğini belirten Elban, "Geçen yıl mart-nisan döneminde çökertilen suç örgütü sayısı 3, bu yıl çökertilen suç örgütü sayısı 13. Bu da yüzde 333'lük artışa tekabül ediyor" dedi.

"ARANAN ŞAHISLARDA MART-NİSAN AYINDA TOPLAM 15 BİN 973 KİŞİ YAKALANDI"

Aranan şahıslarla ilgili çalışmalara ilişkin istatistikleri paylaşan Vali Elban, "Sayın Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hassasiyeti de çok yüksek. Bizler de sahada sürekli emniyet ve jandarma olarak bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz çalışmalarda aranan şahıs sayısında ciddi şekilde bizde de ülkemiz genelinde de bir azalma söz konusu. Buna rağmen yine de yapılan denetimlerimiz ve çalışmalarımızla birlikte son iki aylık çalışmada toplam 15 bin 973 aranan kişi yakalandı. Bunlardan 885 şahıs beş yıl ve üzeri mahkumiyeti olanlar" ifadelerini kullandı.

Ele geçirilen silahla ilgili bilgileri aktaran Vali Elban, "Gerek narkotik gerek organize suç örgütleri gerekse diğer adil suçlarla ilgili yapılan yol kontrolleri, aramalar ve denetimlerde yapılan çalışmalarda, yakalanan tüfek sayısı hemen hemen aynı kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan kurusıkı sayısında yüzde 33 düşüş var. Yakalanan tabanca sayısında yüzde 20 artış, yakalanan kesici delici alet sayısında yüzde 195 artış var ve yakalanan fişek sayısında da yüzde 127 artış söz konusu" dedi.

MALA KARŞI İŞLENEN SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Mala karşı işlenen suçlara ilişkin verileri paylaşan Vali Elban, şunları kaydetti:

"Mala karşı işlenen suçlarda ise ocak-şubat verilerinin açıklandığı geçen ayki değerlendirme toplantımızda da ocak-şubat verilerinde ciddi bir düşüş olduğunu söylemiştik. Yapılan denetimler ve alanda arkadaşlarımızın yapmış olduğu baskılama neticesinde mala karşı işlenen suçlarda geçen yılın mart-nisan dönemine göre bu yıl yüzde 33,40 düşüş görüyoruz. Evden hırsızlıklarda yüzde 45 düşüş, iş yerinde hırsızlıklarda yüzde 45, hayvan hırsızlığında yüzde 75, oto hırsızlığında yüzde 46, otodan hırsızlıkta yüzde 61, bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 66, yankesicilik suretiyle hırsızlıkta yüzde 88, açıktan hırsızlıkta yüzde 52 ve toplam hırsızlık suçlarının genel ortalamasında ise yüzde 55,68'lik düşüş söz konusu."