İzmir'de Sünger Kent projesi yayılıyor - Son Dakika
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İzmir'de Sünger Kent projesi yayılıyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Çamdibi Mahallesi'ndeki Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nda uygulanan Sünger Kent projesini yerinde inceledi. Başkan Soyer, projenin hayatı dönüştürecek büyük bir adım olduğunu belirtti.

28.03.2024 12:25  Güncelleme: 13:04
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Çamdibi Mahallesi'ndeki Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nda uygulanan Sünger Kent projesini yerinde inceledi. Başkan Soyer, "Neil Armstrong aya indiğinde benim için küçük, insanlık için büyük bir adım demişti. Sünger Kent uygulamaları uzaktan küçük bir adım gibi görünebilir ama hakikaten hayatı dönüştürecek, iyileştirecek çok büyük bir adım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncülüğünde iklim krizi ve kuraklıkla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk olarak hayata geçirilen Sünger Kent projesi kentin dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. Başkan Tunç Soyer Türkiye'nin su döngüsü ile yağmur suyu yönetimi yapılan ilk sünger okulu olan Bornova Çamdibi Mahallesi'ndeki Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nu ziyaret etti.

"SİZE MİNNETTARIZ"

Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı jeoloji mühendisi Alim Murathan ve ekip temsilcileri eşlik etti. Mediha Mahmut Bey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaldız okulda kurulan sistem hakkında bilgi verdi. Alim Murathan Başkan Soyer'e projenin uygulama kitabını vererek "Türkiye'de ilk defa bu pilot projeyi yaptık. Şimdi de tüm Türkiye'de rehber olacak. Beton kabukları kıracak, yeşil dönüşümü gerçekleştirecek bir rehber kitap var. Bu sizin eseriniz. Size minnettarız" dedi.

İNSANLIK İÇİN BÜYÜK ADIM

Başkan Soyer de rehber kitabı alarak çok gurur duyduğunu söyledi. Soyer, "Neil Armstrong aya indiğinde benim için küçük, insanlık için büyük bir adım demişti. Sünger Kent uygulamaları uzaktan küçük bir adım gibi görünebilir ama hakikaten hayatı dönüştürecek, iyileştirecek çok büyük bir adım. Sünger otoparkı, şimdi de sünger okulu yaptık.  Sünger cami, mezarlık… Bunların devam etmesi çok kıymetli. Çünkü bu iklim krizi daha büyük sıkıntıları yaşatacak hepimize. O nedenle bu adımların son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Verdiğiniz emek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye örnek olacağını düşündüğüm bir proje. Attığınız imza için kutluyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIN ÇOK İHTİYACI VARDI"

Okul Müdürü Hüseyin Yaldız ise "Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ekibin tamamı özveriyle çalıştı. Çocuklarımın çok ihtiyacı vardı. Onlar adına teşekkür ediyorum. Onlar da gülüyorlar. Mutluluğumuza ortak olduğunuz için, destek verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

OKULDAKİ SİSTEM NASIL KURULDU?

Türkiye'nin su döngüsü ile yağmur suyu yönetimi yapılan ilk sünger okulu olma özelliğini kazanan Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nun yakın çevresi ani yağışlarda su baskınlarına maruz kalıyordu. Okulun yağmur suyundan kaynaklı sorunlarını çözmek amacıyla doğa esaslı yağmur suyu altyapı tekniklerinin uygulanmasına karar verildi. Ülkede birçok okulun geçirimsiz yüzey alanlarından oluşması nedeniyle pilot projenin diğer okullara örnek olması da hedeflendi.

Proje kapsamında okulun çatı alanlarına düşen sular yağmur depoları ve yağmur kuyuları ile asfalt ve geçirimsiz yüzeylerinde toplanan yağmur suları ise yağmur hendekleri ve yağmur bahçelerinde toplandı. Suyun önemi ve iklim değişiminin etkilerini anlatan projenin yağmur depoları grafiti sanatçıları ve okul öğrencileri ile boyandı ve diğer altyapı uygulamaları açık bir laboratuvar ortamı sağladı.

SÜNGER KENT İZMİR PROJESİ BÜYÜYOR

Değişen iklim koşulları, nüfus artışı, kuraklık ve kirlilik kentleri daha hassas hale getiriyor ve temiz su varlığına erişim her geçen gün önem kazanıyor. İzmir'de yağmur suyu hasadının yaygınlaşması ve bu kültürün gelişmesi için "Yağmur Suyu Hasadı" projesi yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında kente düşen yağmuru değerlendirip yeniden doğal su döngüsüne iade etmek için İzmir'deki 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposu dağıtılıyor.

Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı projesi ile besleme kuyuları, sızdırma sarnıçları ve göletleri kurularak yağmur suyu hasadı yapılmaya başlandı. Ödemiş'te 1 sızdırma göleti ve Bayındır'da 2 sızdırma tüneli yapımına devam ediliyor.

HEDEFLENEN YÜZDE 70

Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1097 sayılı Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği ile yağmur suyu hasadı projesi güçlendirilmeye devam ediyor.

Sünger Kent projesi ile İzmir'in çatılarını, kent içi yollarını, sokaklarını, kaldırımlarını, parklarını, kısacası kentin her bir noktasındaki yağmur suyu değerlendiriliyor. Projenin nihai hedefi İzmir'in kentsel alanlarındaki yağmur suyu akışını yüzde 70 oranında azaltmak.

İzmir\'de Sünger Kent projesi yayılıyor
Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, Çamdibi, İzmir, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Sünger Kent projesi yayılıyor - Son Dakika

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