15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de Anma Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de Anma Etkinliği Gerçekleşti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde İzmir\'de Anma Etkinliği Gerçekleşti

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe kalkışmasının 8. yılında İzmir'de anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, camilerde aynı anda selaların okunması ve fetih suresinin okunmasının ardından program sona erdi. Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla 15 Temmuz'u anarken, birçok siyasi ve askeri yetkili de etkinliğe katıldı.

16.07.2024 01:08  Güncelleme: 01:09
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de gerçekleşen etkinlik, tüm camilerde aynı anda selaların okunması ve fetih suresinin okunmasının ardından sona erdi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen, asker ve sivil 252 kişinin terör örgütü FETÖ mensupları tarafından şehit edildiği hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 8'nci yılında İzmir'de de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u anarken etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik, Kuran'ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside konseriyle devam etti. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlikte video gösterimleri, konserler, mehteran ve zeybek gösterisi de gerçekleşti. Fetih suresinin okunmasının ardından İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı dua okudu. Saat 00.13'te Türkiye genelinde aynı anda okunan selanın da okunmasının ardından etkinlik sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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