İzmir'de Van protestolarına katılan 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Van protestolarına katılan 9 kişi tutuklandı

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İzmir'de Van protestolarına katılan ve gözaltına alınan 3'ü TİP üyesi 9 kişi tutuklandı. TİP İzmir il örgütünden Avukat Selanik, tutuklamaların toplumsal muhalefeti dinginleştirmek için yapıldığını belirtti.

18.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:50
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(İZMİR)- İzmir'de Van protestolarına katılan ve 15 Mayıs'ta gözaltına alınan 3'ü Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 9 kişi tutuklandı. Tutuklanma kararına tepki gösteren TİP İzmir il örgütünden Avukat Sena Yazıbağlı Selanik, "Bütün bunların hepsinin toplumsal muhalefeti dinginleştirmek için yapıldığının farkındayız. Müvekkillerimiz serbest kalana kadar biz de hukuki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

İzmir'de Van Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili düzenlenen protestolara katılan 9 kişi, 15 Mayıs'ta gözaltına alındı ve emniyet sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkeme 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklamaların ardından İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan TİP İzmir il örgütünden Avukat Sena Yazıbağlı Selanik, "Üç gündür avukat arkadaşlarımızla birlikte müvekkillerimizin dosyasını takip ediyoruz. Diyebilirim ki soruşturma aşamasında başlangıçtan bu ana kadar karşılaştığımız zorluklara dair tutanaklar gerçekten bir ders kitabı olarak okutulacak seviyeye geldi. Çünkü her aşamada bir engellemeyle, bir hukuksuzlukla karşılaştık. Daha müvekkillerimizin yakalama aşamasında adresleri belliyken, ikametgahları sabitken, telefonlara ulaşılabilirken şafak operasyonlarıyla baskınlar yapıldı. Arkadaşlarımızın üç gün boyunca keyfi uzatmalarla gözaltı sürelerinin uzatıldığını biliyoruz. Bunların hepsini tutanak altına aldık ve gerekli şikayetlerimizin bir kısmını yapıp bir kısmını da yapacağız" dedi.

Selanik, haklarında tutuklama kararı verilenlerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olma suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi. Selanik, protesto eylemlerine ilişkin görüntüleri izlediklerini belirterek, "İzlediğimizde uyarı hiçbir uyarı yapılmadan, anons yapılmadan, etrafın çevreli bir şekilde, müvekkillerimizin alanı terk etmesine müsaade edilemeyecek bir şekilde bir ablukaya alındıklarını gördük. Dolayısıyla burada esas hukuksuzluğun burada gerçekleştiğine işaret ettik. Onun dışında polise mukavemetten iki polis memuru şikayetçiydi. Bir tanesi basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir durumdaydı. Diğerinin ise parmağının kırıldığı iddiası vardı ancak buna dair hiçbir görüntü yoktu. Kaldı ki basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olan o yaralamaya ilişkin de net bir görüntü yoktu. Biz buradan çıkan kararların, siyasi kararlar olduğunun farkındayız. Bunların müvekkillerimiz üzerinde bir baskı kurmaya, Van halkının iradesinin hemen akabinde YSK kararını vermişken, bütün bunların hepsinin toplumsal muhalefeti dinginleştirmek için yapıldığının farkındayız. Müvekkillerimiz serbest kalana kadar biz de hukuki mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir\'de Van protestolarına katılan 9 kişi tutuklandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Van protestolarına katılan 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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