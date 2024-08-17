İzmir'de Yamanlar Dağı'nda Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Yamanlar Dağı'nda Orman Yangını Devam Ediyor

Geniş Video İzle

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale edilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı yangının çıkış nedeninin piknik amaçlı yakılan ateş olduğunu açıkladı. Yangın sonucunda birçok ev ve iş yeri zarar gördü, birçok kişi etkilendi.

17.08.2024 05:29  Güncelleme: 05:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla sadece karadan yer ekiplerinin müdahale ettiği yangına, günün aydınlanmasıyla havadan da müdahale edilmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin 3 kişinin piknik amaçlı yakmış olduğu ateşten kaynaklandığını açıkladı.

Yamanlar mevkisinde yangının konut alanına yakın olması nediyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Bir binanın çatısına isabet eden bir ateş parçası ile başlayan yangın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de meydana gelen orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, yangından 78 kişinin etkilendiği, 29 kişinin tedavisinin hatanelerde devam ettiği bildirildi.

Yangına karşı ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir\'de Yamanlar Dağı\'nda Orman Yangını Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangını, Karşıyaka, Dünya, İzmir, Çevre, Acil Durum, İzmir, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Yamanlar Dağı'nda Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 06:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Yamanlar Dağı'nda Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement