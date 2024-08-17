İzmir\'de Yamanlar Dağı\'nda Orman Yangını Devam Ediyor

Yerel

Alevlerle mücadele sürüyor! Destan yazılan topraklar bir günde bu hale geldi

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla sadece karadan yer ekiplerinin müdahale ettiği yangına, günün aydınlanmasıyla havadan da müdahale edilmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin 3 kişinin piknik amaçlı yakmış olduğu ateşten kaynaklandığını açıkladı.

Yamanlar mevkisinde yangının konut alanına yakın olması nediyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Bir binanın çatısına isabet eden bir ateş parçası ile başlayan yangın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de meydana gelen orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, yangından 78 kişinin etkilendiği, 29 kişinin tedavisinin hatanelerde devam ettiği bildirildi.

Yangına karşı ekiplerin müdahalesi devam ediyor.