İzmir'den Adıyaman'a Bilim Köprüsü

16.04.2026 09:43  Güncelleme: 10:26
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Gezici Bilim Otobüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Adıyamanlı çocuklara bilimle öğrenme imkanı sunmak için yola çıktı. Başkan Cemil Tugay ve Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Şirin'in uğurladığı otobüs, deprem bölgesindeki çocuklara ulaşarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Gezici Bilim Otobüsü Projesi, çocukların bilimle buluşmasına katkı sunmak üzere İzmir'den Adıyaman'a doğru yola çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden otobüsü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Şirin birlikte uğurladı. Uğurlama sırasında Başkan Tugay ve Başkan Şirin, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi arayarak sürece ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

"Bilgi, eğitim, sevgi ve selam gönderiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gezici Bilim Otobüsü Projesi, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Başkanı'mızın bizlere taşıdığı bir fikirdi. Bu fikre destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman deprem bölgesi ve toparlanmaya çalışıyorlar. Bu dönemde okullarda laboratuvar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için gezici otobüs içinde güzel bir laboratuvar oluşturuldu. Çocuklara bilim macerası yaşatacak, pek çok ünitesi olan gezici bir laboratuvar düzenlendi. Adıyaman Belediyesi'nin desteği ile beraber Gezici Bilim Otobüsü; köylerde, şehir merkezi ve dışındaki bölgelerde gezecek. İzmir'den Adıyaman'a biraz bilgi, biraz eğitim ama bir o kadar da sevgi ve selam göndermiş oluyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çocuklara 23 Nisan hediyesi"

Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Şirin ise proje hakkında şu bilgileri verdi: "Birkaç yıldır deprem bölgesi olan Adıyaman'da çalışmalar yapıyoruz. Orada bir kreşin tamamlanmasını sağladık, bir çocuk parkı yaptık. Sonra da Gezici Bilim Otobüsü Projesi'ni hayal ettik. Bölgede yaygın olarak gezici kütüphaneler var ama çocuklar artık okullarda deney yapamadıkları için çocukları deneylerle tanıştırararak, fırsat eşitliğine katkımız olsun istedik. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara hitap edecek fizik ve kimya deneylerinin yapılacağı bir laboratuvar oluşturduk. Ayrıca çocukların hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri torna tezgahları koyduk. Adıyaman Belediyesi yürütücülüğünde, Türk Kadınlar Birliği İzmir ve Adıyaman Şubesi koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bu otobüs bilim obüsü haline geldi. Sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim iş birliği ile ortaya güzel bir ürün çıktı. Planlamalara göre 20 Nisan günü, otobüs Adıyaman'da çalışmalarına başlayacak. Çocuklara güzel bir 23 Nisan hediyesi olacak" diye konuştu.

Dayanışmanın somut örneği

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin ortak emeğiyle hayata geçirilen Gezici Bilim Otobüsü Projesi, afet sonrası yeniden inşa sürecindeki Adıyaman için dayanışmanın, ortak üretimin ve umut inşasının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Adıyaman Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği'nin İzmir ve Adıyaman şubelerinin iş birliğinde yürütülen proje, deprem sonrası Adıyaman'da yaşayan çocukların bilimsel eğitim olanaklarına erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin genel koordinasyonu ise Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi tarafından yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteğiyle temin edilen otobüs, hayırsever bağışlarının katkısıyla mobil bir bilim laboratuvarına dönüştürüldü. Otobüsün içinde fizik ve kimya deneylerinin yapılabileceği laboratuvar ekipmanlarının yanı sıra çocukların keşfetme, üretme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim setleri bulunuyor. Araçta ayrıca, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birlikte ele alındığı STEM temelli öğrenme yaklaşımına uygun materyaller yer alıyor. Bu kapsamda kullanılan BenMaker setleri, çocukların deney yaparak öğrenmelerini, tasarım ve üretim süreçlerine aktif biçimde katılmalarını sağlayan uygulamalı eğitim araçlarından oluşuyor.

Kırsaldaki çocuklar bilimle buluşacak

Gezici Bilim Otobüsü, özellikle Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşacak şekilde planlandı. Otobüs, farklı yerleşim noktalarını ziyaret ederek çocukların bilimsel deneylerle tanışmasına ve merak duygularını geliştirmesine katkı sağlayacak. Bu yönüyle proje yalnızca bir eğitim faaliyeti değil aynı zamanda deprem sonrası dönemde fırsat eşitsizliklerini azaltmayı ve çocukların öğrenme motivasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen sosyal etki odaklı bir dayanışma çalışması niteliği taşıyor.

Kaynak: ANKA

