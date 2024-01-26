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İzmir'den Gazze'ye Yardım Tırları Yola Çıktı - Son Dakika
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İzmir'den Gazze'ye Yardım Tırları Yola Çıktı

İzmir'de halk eğitimi merkezleri ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim alan kursiyerler, İsrail saldırısı altındaki Gazzeliler için ürettikleri battaniye, kışlık giyecekler ve oyuncakları bugün Gazze'ye gönderdi.

İzmir\'den Gazze\'ye Yardım Tırları Yola Çıktı
26.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:33
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İzmir'de halk eğitimi merkezleri ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim alan kursiyerler, İsrail saldırısı altındaki Gazzeliler için ürettikleri battaniye, kışlık giyecekler ve oyuncakları bugün Gazze'ye gönderdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'de yaşayan ve İsrail saldırısı altında zorlu şartlarla mücadele eden kadın ve çocuklara yönelik insani yardım kampanyasına imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası dahilinde; İzmir genelindeki 30 halk eğitimi merkezi ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından Gazzeli kadın ve çocuklar için; atkı, bere, eşofman, polar içlik, battaniye, yeni doğan seti ve oyuncak dikildi.

Kursiyerlerin destekleriyle yaklaşık bir ay içerisinde üretilen ve titizlikle paketlenerek kolilere yerleştirilen tüm ürünler, yardım toplama merkezi olarak belirlenen Karabağlar Halk Eğitimi Merkezinde toplandı. Üretilen yaklaşık 15 bin parça ürün, bugün buradan yapılan sevkiyat ile yardım malzemelerini taşıyan tırlarla Filistin'e ulaştırılmak üzere Mersin'e doğru yola çıktı.

'Filistin için tek ses tek yürek'

Usta öğreticilerin ve kursiyerlerin Gazzeli kadın ve çocuklar için çok anlamlı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugün bir yandan tek ses, tek yürek Filistin'de yaşanan zulmün karşısında sessiz kalmayarak tepkilerimizi göstermeye devam ederken bir yandan da Gazze'de yaşayan ve İsrail ablukası altında zorlu şartlarla mücadele eden kadın ve çocuklara yönelik önemli bir insani yardım projesine imza atıyoruz. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail işgali altında, birçok insani haktan mahrum bırakılan Filistinlilerin yaşam mücadelelerine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ederek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik günlük kullanım malzemelerini ürettik. Bugün de İzmir'den yardım tırımızı dualarla Filistin'e yolcu ediyoruz" dedi.

Tırlara yüklenen ürünler yapılan duanın ardından Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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