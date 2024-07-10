İzmir Ekonomi Üniversitesi, \'Sağlıklı Kampüs Konsepti\'ni Avrupa Üniversitelerine Anlattı

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Öğrencilerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimini artırmak amacıyla 'sağlıklı kampüs' konseptini hayata geçiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yaptığı çalışmaları anlatmak üzere Avrupa'daki üniversitelerde görev yapan akademisyenleri ve idari çalışanları konuk etti. 7 farklı ülkeden İzmir'e gelen konuklara, İEÜ'nün sağlıklı kampüs temelinde gençlere ve öğretim üyelerine yönelik yaptığı çalışmalar detaylıca anlatıldı.

İEÜ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 'Erasmus Uluslararası Eğitim Haftası: Sağlıklı Kampüs Konsepti' başlığıyla gerçekleşti. 4 gün süren programa; Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya, Polonya, Yunanistan ve Romanya'dan öğretim üyeleri ve idari çalışanlar katıldı.

Güzelbahçe Kampüsü örnek göserildi

Konuklara; İEÜ'nün sağlıklı kampüs yatırımları, fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerine ilişkin imkanları, sağlıklı beslenme ve psikolojik destek fırsatları hakkında sunumlar yapıldı. İEÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, 'sağlıklı kampüs' kavramının yükseköğretim kurumları için önemi ve sağlıklı topluma katkısı hakkında kapsamlı bir seminer verdi. İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise, 'sürdürülebilir sağlıklı kampüs örneği' olarak, 12 Haziran'da temeli atılan İEÜ Güzelbahçe kampüsünün tasarımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Fiziksel ve mental sağlık

Prof. Dr. Öner, sağlıklı kampüs konseptini baz alarak İEÜ genelinde yapılan bazı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. İEÜ Sağlıklı Kampüs Komisyonu'nun da yürütücüsü olan Prof. Dr. Öner; fiziksel ve mental sağlığı, sağlıklı beslenmeyi, çevre sağlığını ve sürdürülebilirliği temel aldıklarını ifade ederek, "Üniversitemizde çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için sıklıkla sportif faaliyetler ve turnuvalar düzenliyoruz. Pilates, zumba ve yoga derslerini, masa tenisi turnuvalarını örnek olarak söyleyebilirim. Kampüsümüzde yer alan spor salonumuz, gençlerimiz ve öğretim üyelerimiz tarafından ücretsiz kullanılabiliyor. Kampüs içinde ve dışında, fiziksel sağlığa katkı sağlayacak, Sağlıklı Gün (Wellbeing Day) adıyla sosyal etkinlikler düzenlemeye başladık. Kampüsümüzde sağlıklı yiyeceklere erişimi kolaylaştırdık. Örneğin; bir etkinlik olduğunda ikram olarak börek ya da tatlı yerine konuklarımıza meyve vermeye, incir ve ceviz gibi ürünler servis etmeye başladık. Farkındalık için önemli bir adım attık. Herkesi sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için kampüsümüzde ilgili çekici çeşitli görseller de kullanıyoruz" dedi.

Psikolojik destek

Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde görev yapan iki klinik psikoloğun, talep eden öğrencilere psikoterapi seanslarıyla destek verdiğini ifade eden Prof. Dr. Öner, "Bağımlılık ve kaygı yönetimi gibi konularda farkındalık seminerleri düzenliyoruz. Tüm öğrencilerimizin eğitim imkanlarına eşit bir şekilde erişebilmesini sağlıyor, bu konuda çok hassas davranıyoruz. Kampüs içerisinde geri dönüşüm noktalarının sayısını artırdık. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik noktasında daha etkin rol almaya başladık. Plastik kullanımını azaltmak amacıyla kampüsümüzde birçok noktaya su sebilleri yerleştirdik. Gençlerimiz, her defasında plastik şişeler kullanmak yerine sebillerden su alabiliyor ya da termoslarını doldurabiliyor. Kampüsümüz bünyesinde yürüyüş alanları oluşturduk. Yemekhanemizde çıkan tüm yemekler, besin ve kalori değeri açısından kontrol ediliyor. Karbon ayak izinin düşürülmesi için farkındalık çalışmalarının, seminerlerin sayısını artırdık. Tüm bunlar, 'sağlıklı kampüs' hedefi doğrultusunda attığımız temel adımlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı kampüsü deneyimlediler

İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Hülya İncekara, uluslararası alanda örnek bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, konukların da İzmir'den oldukça mutlu ve memnun ayrıldığını söyledi. Sağlıklı yaşam konseptine uygun olarak misafirlerle bazı sportif etkinlikler de düzenlediklerini belirten İncekara, İEÜ olarak farklarını bir kez daha gösterdiklerini dile getirdi. İncekara, "Katılımcıların sağlıklı kampüsümüzü bireysel olarak deneyimlemeleri amacıyla pilates ve yoga gibi çeşitli fiziksel egzersizler yaptık. Etkinlik sonunda katılımcılar, kendi ülkelerine özgü sağlıklı atıştırmalıkları, İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Aypar Satı ve gastronomi öğrencileriyle hazırlayarak ikram etti. Konuklarımız için Efes, Meryem Ana ve Şirince gezileri ile İzmir turu da düzenledik. Onlara, bölgelerin sosyal ve kültürel yaşamı hakkında da bilgi verdik" diye konuştu. - İZMİR