İzmir Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi: Edebiyat ve Sinema İsimleri Buluştu - Son Dakika
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İzmir Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi: Edebiyat ve Sinema İsimleri Buluştu

İzmir Kitap Fuarı\'na Yoğun İlgi: Edebiyat ve Sinema İsimleri Buluştu

İzmir Kitap Fuarı, Ercan Kesal, İnci Aral gibi ünlü isimleri ağırlarken, kitapseverler için imza ve söyleşi etkinlikleri düzenleniyor. Fuar, 3 Kasım'a kadar sürecek.

01.11.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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İzmir Kitap Fuarı, edebiyat ve sinema dünyasının birbirinden değerli isimlerini, ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. "Sinema ve Edebiyat" temasıyla düzenlenen İZKİTAP, 3 kasıma kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken hafta sonu da Ercan Kesal, İnci Aral, İlker Başbuğ, Murat Menteş, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk gibi isimler söyleşi ve imza etkinliklerinde yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Fuar İzmir'de düzenlenen İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı, 26 Ekim'den bu yana kitapseverleri ağırlıyor. İZKİTAP, bu hafta sonunda da çocuğu genci, öğrencisi yetişkini binlerce İzmirliyi ağırlayacak. Fuarda 2 ve 3 Kasım tarihlerinde, 136 yazar imza etkinliği ile kitapseverlerle bir araya gelecek, farklı konularda 17 söyleşi düzenlenecek. Kitapseverler, sevdikleri yazarları görüp kitaplarını imzalatma ve sohbet etme, söyleşilere katılıp bilgi edinme fırsatı bulacak.

Çocukların sevgilisi Şermin Yaşar

İZKİTAP, hafta içinde de birbirinden değerli isimleri okurlarıyla buluşturdu. Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi'ni kuran ödüllü yazar Şermin Yaşar, büyük ilgi gördü. Tamamen dolu salonda konuşan Yaşar, "Kitap fuarlarına gitmeyi çok seviyorum. Çocuklarla bir araya gelmeyi ve konuşmayı önemsiyorum. Fuarlar buna güzel bir olanak veriyor. İzmir'de düzenlenen kitap fuarlarına daha önceki yıllarda da gelmiştim. Yine aynı şekilde yoğun bir kalabalık olmuştu. Hepimiz açısında çok keyifli oluyor" dedi.

Oyuncu Anne isimli sosyal medya hesapları üzerinden çocuklarıyla oynadığı yaratıcı ve gelişimlerini destekleyici oyunları paylaşarak ülkenin dört bir yanındaki annelerle arkadaşlık ağı kuran ve yazdığı onlarca çocuk kitabı ile adeta çocukların sevgilisi olan Şermin Yaşar, söyleşi sonrasındaki imza etkinliğinde çocuklarla bol bol sohbet edip fotoğraf da çektirdi. Cumhuriyet'in anlam ve önemini vurgulayan Yaşar, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte yazdıkları "Cumhuriyet'in İlk Sabahı" adlı kitabı hakkında bilgi verdi. Yaşar, " Cumhuriyet Bayramı'nı yılda bir kez kutlamayalım. Her gün Cumhuriyet ilan edilmiş gibi aynı coşkuyla yaşayalım" dedi.

Genç yazarların öncüsü Demiriz okurlarıyla buluştu

Yazarlığa 14 yaşında kaleme aldığı kitabıyla adım atan Rana Demiriz, İZKİTAP'ta okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kendisi için İzmir Kitap Fuarı'nın çok önemli olduğunu dile getiren Demiriz, "İlk kitabımı 14 yaşımda yazdım. O zaman Türkiye'nin en genç yazarı oldum. O dönemde en genç yazarlar 22 ila 23 yaşlarındaydı. Bu anlamda gençlere cesaret verdiğimi düşünüyorum. Daha sonrasında çıkan genç yazarları gördükçe çok gururlandım. Amacım onlara bir yol açmaktı. Sonrasında yazarlık kariyerim gelişti ve okur kitlem oluşmaya başladı. Liseye giderken dört kitap yazdım. Kitaplarımın bir özelliği de yaşsız olmaları, hedef kitlem yaşsız. Bu benim için çok gurur verici oldu. Okul etkinliklerine gidiyorum zannediyorum ki çocuklarla buluşacağım, bir bakıyorum veliler de gelmiş, öğretmenler de kendileri için ayrı söyleşi talep ediyorlar. Beni torunlarından görüp kitaplarımı okuyan 65 yaşında takipçilerim var" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi: Edebiyat ve Sinema İsimleri Buluştu - Son Dakika

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