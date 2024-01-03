İzmir, Lonely Planet\'in 2024 yılında seyahat edilebilecek 10 şehir listesine girdi

İzmir'in turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki yatırımlarının meyvelerini bir bir topluyor. Lonely Planet'in 2024 yılında seyahat edilebilecek 10 şehir listesine giren İzmir, turizm sektörü temsilcilerinin yüzünü güldürdü. 2024'e umutla bakan sektör temsilcileri, "Tunç Başkan'ın kentin bir turizm şehri olabilmesi için yaptığı yatırımlar gözle görülür bir biçimde karşımıza çıkıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in kentin turizm potansiyelinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar karşılık buldu. Uluslararası seyahat yayıncılığının öncülerinden olan ve 50. yılını kutlayan Lonely Planet '2024 yılında seyahat edilebilecek 10 şehir' arasına Türkiye'den sadece İzmir'i aldı. 2024 yılına umutla bakan turizm sektörü temsilcileri bunda son 5 yılda yapılan yatırımların payı olduğunu söyledi.

GURUR VERİCİ BİR HABER

İzmir olarak Lonely Planet'in 2024 için seçtiği seyahat edilmesi gereken "En İyi Şehirler" listesinde yer almaktan çok onur duyduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, "Ayrıca Türkiye'den bu listeye giren tek şehir olmamız ise gurur verici bir haber. İzmir'i dünya ve turizm kenti haline getirme vizyonumuz kapsamında birçok önemli adımlar attık. İzmir'in farklı noktalarında İzmir'e gelen ziyaretçilere altı adet Turizm Bilgilendirme Ofisleri ile hizmet vermekteyiz. 6 yıl aradan sonra kente yeniden kruvaziyer gemisi gelmesini sağladık. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi ve Dünya Turizm Kentleri Federasyonu olmak üzere uluslararası ağlara üye olduk. Ev sahipliği yaptığımız uluslararası etkinlikler, turizm alanında aldığımız ödüller ile kentimiz adını dünyaya duyurduk. Dünyada turizm hareketinin durduğu pandemi sürecine rağmen turizmde çalışmalarımıza devam ettik ve meyvelerini almaya başladık" şeklinde konuştu.

YENİ DESTİNASYONLAR İÇİN REHBERLERLE İŞ BİRLİĞİ

2024 yılında yapılacak çalışmalara da değinen Başkan Soyer, "Turizme yönelik çalışmalarımıza aynı hızda devam edecek. Kentimiz içinde yeni destinasyonlar oluşturup rehberlerimizle paylaşacağız. Sürdürülebilir turizm ve kruvaziyer turizmi ile ilgili çalışmalarımızın meyvelerini 2024'e alacağız. 2023 yılında İzmir Limanı'na 31 gemi geldi. 2024 yılı için 69 gemi rezervasyon yaptırmış durumda. İzmir - Midilli seferlerimiz bu yaz da devam edecek. Bunun yanı sıra İzmir - Samos seferlerine de başlıyoruz" dedi.

İZMİR HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE

İzmir'deki turizm sektörünün temsilcileri de Lonely Planet'in listesine Türkiye'den tek şehrin İzmir olmasının kentin tanıtılması için önemli rol oynayacağını ifade etti. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç İzmir'in Türkiye'nin turizm şehri olduğunun altını önemle çizerek, "İzmir her zaman bir adım önde. Pandeminin ardından tüketicide artık daha butik, özel ve kalabalıktan uzak destinasyonlara gitme isteği gelişti. Tüketicilerin farklı turizm noktalarını araştırması İzmir'i Türkiye'de öne çıkarıyor. Son dönemde gastronominin Urla'da çokça gelişmesi, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti, Efes Ören Yeri, Meryem Ana Evi, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Bazilikası, Çukuriçi Höyük olmak üzere toplam dört bileşenle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Ayrıca Başkanımız Tunç Soyer'in turizmin gelişmesi için attığı adımlar son derece kıymetli. Kruvaziyer gemilerinin tekrar rotalarına İzmir'i almalarıyla birlikte İzmir'de turistler tadımlık bir gün geçiyor. İzmir her geçen gün marka şehir oluyor" dedi.

ŞAŞZADE: "DÜNYA ÇAPINDA DEĞER GÖREN BÖYLE BİR YAYININ İLGİSİNİ ÇEKMEK BİZİM İÇİN BİR KIVANÇTIR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in turizme çok büyük katkısının olduğunu önemle vurgulayan İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) Başkanı Macit Şaşzade, "Tunç Başkan'ın İzmir'in birkaç yılda bir turizm şehri olabilmesi için yaptığı yatırımlar gözle görülür bir biçimde karşımıza çıkıyor. En son belediye meclisinden rehberlerin uzmanlaşması ile ilgili destekleri ise çok kıymetliydi. Bu çalışmaların yanı sıra İzmir'in bulunduğu konum, UNESCO tarihi listesinde olması, gastronomisi dünyayı davet eder nitelikte. Lonely Planet gibi önemli bir yayının kentin adını tüm dünyaya tekrar duyurmasını ise bütün yatırımların, çalışmaların, komitelerin emeğinin karşılığını almak olarak yorumlayabiliriz. Dünya çapında değer gören böyle bir yayının ilgisini çekmek bizim için bir kıvançtır" diye konuştu.

GÜNEY: "AVRUPA VE DÜNYANIN İZMİR'E VERDİĞİ DEĞERİ GÖSTERİYOR"

SKAL İzmir Başkan Güner Güney ise "Yurt dışında açılan İzmir Ofisleri, kentin tanıtımı için yapılan yatırımlar, 2019'da 10 olan fuar sayısının 2024 yılında 40'a yaklaşması kentin tanıtımı açısından çok önemli. Yapılan yatırımların karşılığı, Avrupa ve dünyanın İzmir'e verdiği değeri olarak uluslararası yayınların ilgisini çekerek gösteriyor. İzmir'de tarih var. Kültür var. İzmir'deki 8 bin 500 yıllık bir tarihin Visit İzmir ile bir günde gezilmesi çok önemli, gastronominin konuşulduğu demokrasi şehri, rahat ve güvenli şehir İzmir tabi ki Türkiye'de en dikkat çeken şehirler arasında kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

LONELY PLANET NEDİR?

Uluslararası seyahat rehberi yayıncısı Lonely Planet, 1973 yılında Avustralya'da kuruldu. 150 milyonun üzerinde kitap bastı. Lonely Planet; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'daki çoğu ülkeyi kapsıyor. Lonely Planet serisi; kapsamlı, gerçekçi, düşük ve orta bütçeli listeler ve faydalı seyahat ipuçları sunuyor. Lonely Planet, her yıl Seyahatin En İyisi listelerinde yer alması için 50 destinasyon seçiyor.