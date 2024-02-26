İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz turizmini canlandırmak için başlattığı ve Türkiye'ye örnek olan İzmir-Midilli seferleri 3 Mayıs'ta başlıyor. Bu yıl İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar gemileriyle haftada iki olmak üzere 41 sefer düzenlenecek. Ramazan Bayramı'na özel seferlerin konduğu programda bilet satışları başlarken gençler bu yıl da yüzde 50 indirimli seyahat edecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş.) tarafından yapılan İzmir-Midilli seferleri, 3 Mayıs'ta başlıyor. Seferler, 2022 yılından beri İzmir ile Ege Adaları arasında kurduğu deniz köprüsünü bu yıl sefer sıklığını artırarak daha da güçlendirecek. Bu yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize uygulamasına istinaden vatandaşların talebini karşılamak için İzmir-Midilli Seferleri Çarşamba ve Cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki sefer olarak düzenlenecek. Kapı vizesinin 7 gün için geçerli olacak olması ve yolcunun Midilli Adası'nda daha çok zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla seferler 2 gün süreli şekilde planlandı. Talepler doğrultusunda günübirlik veya bir gün süreli ek seferler de yapılabilecek.
BU YIL İKİ GEMİYLE 41 SEFER YAPILACAK
2024 yaz dönemi seferleri 3 Mayıs 2024'te başlayacak 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı'ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi'ne bu yıl İZDENİZ'in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar Gemisi eşlik edecek. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her Çarşamba ve Cuma saat 08.30'da İzmir Alsancak Limanı'ndan gidiş, her Cuma ve Pazar ise saat 17.00'de Midilli Limanı'ndan dönüş şeklinde olacak. Midilli Limanı'ndan İzmir Alsancak Limanı'na uzaklık 64 deniz mili. Hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yolculuk 2 saat 30 dakika sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NA ÖZEL SEFERLER
İZDENİZ, önümüzdeki Ramazan Bayramı'na özel sefer planladı. Yurttaşların tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için 9 Nisan 2024 Salı günü ve 12 Nisan Cuma günü Alsancak kalkışlı, 11 Nisan Perşembe günü ve 14 Nisan Pazar günü Midilli kalkışlı seferler düzenlenecek. Bayram özel seferlerinde hafta sonu fiyat tarifesi geçerli olacak. Yoğun talep olması üzerine ek seferler konabilecek.
BİLET SATIŞLARI BAŞLADI, GENÇLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Euro, gidiş- dönüş 34 Euro, tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş -dönüş 68 Euro olacak şekilde belirlendi.
Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro, tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro olacak şekilde belirlendi. İzmirlilerin şimdiden tatil planı yaptığı İzmir-Midilli seferlerinin bilet satışları başladı. Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinden satışa çıktı. Sefer biletleri ayrıca İzmir Limanı'nda yer alan İZDENİZ bilet satış ofisinden ve web sitesinde yer alan yetkili acentelerden alınabiliyor.
BİSİKLETLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK
İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecek. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar Yolcu Gemileri, 10'ar adete kadar bisikletli yolcu kabul edebilecek.
HEDEF 3 KATI YOLCU
Seferlerin ilk düzenlendiği 2022'de 18 seferde bin 384 bilet satışı olurken 2023 yılında düzenlenen 16 seferde yüzde 80 doluluk oranı yakalanıp 4 bin 262 bilet satışına ulaşıldı. Böylece 2023 yılında yolcu sayısı 3 katına çıkmış oldu. 2022 yılında sefer başı ortalama 76 yolcu taşınırken, 2023 yılında sefer başına ortalama 266 yolcu taşındı. 2024 yılında İZDENİZ, yolcu sayısını yeniden 3 katına çıkarmayı hedefliyor.
TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ A.Ş. tarafından 2022 yılında başlatılan İzmir – Midilli Seferleri, İzmir'den Ege Adaları'na denizyolu ile yolcu taşımacılığını artırmak için diğer kurum ve kuruluşlara da öncülük etti. 2023 yılından itibaren fikir alışverişi yapılarak oluşan iş birliği sayesinde İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Seferihisar ve Kuşadası'ndan Samos Adası'na 2024 yaz sezonunda seferler düzenleyecek.
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