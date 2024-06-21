İZSU, Menemen'de Güneş Enerjisi Santrali Kurdu - Son Dakika
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Yerel

İZSU, Menemen'de Güneş Enerjisi Santrali Kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen'de yaklaşık 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanda güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Santral yılda 6,5 milyon kilowatt saat (kWh) enerji üreterek 15 milyon TL kazanç sağlayacak. İZSU, bu sayede işlettiği 7 tesisin elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayacak.

21.06.2024 12:39
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen'de yaklaşık 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanda güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Santral yılda 6,5 milyon kilowatt saat (kWh) enerji üreterek 15 milyon TL kazanç sağlayacak. İZSU, bu sayede işlettiği 7 tesisin elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayacak. Tesisten elde edilecek enerjinin başlıca kullanım alanı, Körfez'in temizliğine katkı sağlayan atık su arıtma tesisleri olacak.

İklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önemli adımlar atan İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen'in Değirmendere Mahallesi'nde 3,75 megawatt (MW) kapasiteli ve şebeke bağlantılı güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı. İZSU'nun öz kaynakları ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yükleniminde yapılan GES projesi ile yıllık 6,5 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Buradan elde edilecek enerjiyle İZSU bünyesindeki toplamda 7 adet atık su arıtma tesisi ve su kuyusunun elektrik enerjisinin karşılanması hedefleniyor.

İZSU'nun kurduğu GES sayesinde yılda yaklaşık 15 milyon TL tasarruf edilmesi öngörülüyor. Toplam 3,75 MW kapasiteli santralin 3 MW'lık kısmı yaklaşık 40 dönüm arazi üzerinde, 0,75 MW'lık kısmı ise yaklaşık 5 bin 500 metrekare alana sahip ambar çatılarında tesis edildi. GES projesi, yaklaşık 6 futbol sahası üzerine konumlandırılan solar panelleri ve büyüklüğü ile de dikkat çekiyor. 3,5 ayda kurulumu tamamlanan tesiste, toplam 7 bin 188 adet panel, 32 adet inverter kullanıldı.

"Santral, şebekeye elektrik verebilir hale gelecek"

Gediz Elektrik tarafından santralin teknik kabulünün tamamlandığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından kabul işlemlerinin başlatıldığı bilgisini aktaran İZSU Projeler Dairesi Başkanlığı Enerji Şube Müdürü Filiz Yaşar Mahlıçlı, "Böylece kurulumu tamamlanan santral, şebekeye elektrik verebilir hale gelecek ve 7 tesisimizin elektriğini buradan sağlamaya başlayacağız. Bugünkü elektrik birim fiyat maliyetleriyle yaklaşık 15 milyon TL'lik bir tasarruf sağlanacak" dedi.

Binaların elektrik giderleri de karşılanacak

GES çalışmasının aynı zamanda bir AR-GE projesi olarak şekillendiğini ifade eden Mahlıçlı, "Tesisi diğer güneş enerji santrallerinden ayıran özellik, TÜBİTAK MAM'la yapılmış bir çalışma olması ve AR-GE projelerini içeriyor olmasıdır. Tesisimizde üç farklı konuda araştırma çalışması yapıldı. Bu kapsamda statik olarak ilave yük istenmeyen projelerde çözüm olabilecek esnek ve hafif panellerin uygulanabilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği araştırıldı. Bunun için bin adet 100 vatlık, toplam 100 kW kapasiteli bir esnek ve hafif panel uygulaması yapıldı. Şebeke bağlantısız ve depolamalı olan bu sistemden çıkan elektrik, GES sahasının aydınlatması ve işletme binalarının elektrik giderleri için kullanılacak" diye konuştu.

Yeşil hidrojenle ulaşım

AR-GE projeleri çerçevesinde tesis edilen şebeke bağlantısız santral ile üretilecek temiz enerjinin yeşil hidrojen enerjisi üretiminde de kullanılabileceğini kaydeden Mahlıçlı, "Şebeke bağlantısız ve depolamalı santral ile üretilecek güneş enerjisinin şehir karayolu ulaşımında kullanılmak üzere yeşil hidrojen enerjisine dönüştürülmesi için bir fizibilite çalışması yapıldı. Çalışmamız hayata geçirildiğinde, 100 kW kapasiteli bir GES ile elde edilecek yaklaşık 20 kW kapasiteli bu yeşil hidrojen tesisi şu an Türkiye'deki en büyük kapasiteli yeşil hidrojen santrali olacak" bilgisini verdi. Yeşil hidrojen projesi ile birlikte, Türkiye'de ilk kez iki otobüsün enerji ihtiyacı yeşil hidrojen ile karşılanmış olacak.

Çift yönlü panel uygulaması

Yine AR-GE projesi kapsamında sahada yaklaşık 300 kW kapasiteli çift yönlü panel uygulamasının yapıldığını da ifade eden Mahlıçlı, "Çift yönlü paneller, beyaz zemin üzerinde güneş enerjisinin daha verimli kullanıldığı, elektrik enerjisine dönüşüm veriminin artırıldığı bir sistem. Bu sistemin de kurulumu tamamlandı. Proje kapsamında bir yıl boyunca elektrik üretimleri izlenecek ve uygulanabilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği araştırılacak" ifadelerini kullandı.

Daha düşük maliyetlerle hizmet verilmesi hedefleniyor

Bu proje kapsamında ve devamında kurulacak yenilenebilir enerji santralleri sayesinde, 4,5 milyon İzmirliye hem daha düşük maliyetlerle hizmet verilmesi hem de fosil yakıt kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İZSU, Menemen'de Güneş Enerjisi Santrali Kurdu - Son Dakika

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