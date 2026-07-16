Kaçkar\'da Mahsur Kalan 3 Rus Turist Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit Yaylası'nda yoğun sis ve zorlu arazi şartlarında mahsur kalan 3 Rus turist için AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu yürüyüşün ardından turistlere ulaşan ekipler, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyerek güvenli şekilde tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE YOLLARINI KAYBETTİLER

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybederek mahsur kalan 3 Rusya vatandaşı turist, AFAD koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin saatler süren zorlu operasyonu sonucunda sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Amlakit Yaylası'ndan yürüyüşe çıkan turistler, yoğun sis ve zorlu arazi şartlarında yönlerini kaybederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda JAK ve jandarma ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildi.

EKİPLER ZORLU ARAZİDE SAATLERCE ÇALIŞTI

Kaçkar Dağları'nın sarp yamaçlarında, yer yer görüş mesafesini düşüren sis ve engebeli araziye rağmen ekipler gece boyunca aralıksız çalışma yürüttü. Sabah saatlerinde turistlerin bulunduğu nokta tespit edilirken, ekipler yaklaşık 10 saat süren zorlu yürüyüşün ardından saat 14.00 sıralarında 3 turiste ulaştı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrollerinde turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Ardından güvenli tahliye süreci başlatıldı. Ekiplerin kontrollü şekilde gerçekleştirdiği tahliyenin ardından grubun saat 22.00 sıralarında Amlakit Yaylası'na ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi.

VATANDAŞLARA VE TURİSTLERE UYARI YAPILDI

Başarıyla tamamlanan operasyon, Kaçkar Dağları'nın zorlu coğrafyasında görev yapan arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu, tecrübesini ve fedakârlığını bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde doğa yürüyüşü yapacak vatandaşlar ve turistlere, hava durumunu önceden kontrol etmeleri, rotalarını yakınlarına veya yetkililere bildirmeleri, yeterli ekipmanla yola çıkmaları ve mümkünse profesyonel rehber eşliğinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Haber: Yavuz Günay