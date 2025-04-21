Kadıköy'de 23 Nisan şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadıköy'de 23 Nisan şenliği

Kadıköy\'de 23 Nisan şenliği

Kadıköy Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dört farklı parkta düzenleyeceği rengarenk etkinliklerle kutlayacak.

21.04.2025 12:28  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dört farklı parkta düzenleyeceği rengarenk etkinliklerle kutlayacak.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan'da ilçeyi çocuklar için bayram yerine çevirecek. Belediye, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlik düzenliyor. Kutlamalar, Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı, Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı ve Fikirtepe Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Her parkta çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler, sahne gösterileri, dans aktiviteleri ve bilimsel deney alanları kurulacak. Ayrıca İstanbul Oyuncak Müzesi'nde de sergi, oyunlar, gösteriler ve doyasıya müzik çocukları bekliyor olacak. Etkinlikler 13.00 - 18.00 saatleri arasında devam edecek.

Eğlenceli ve öğretici atölyeler

Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan atölyelerde çocuklar; yüz boyama, kil çalışması, çanta yapımı, maske ve bez çanta boyama, origami, robotik uygulamalar gibi birçok sanatsal ve eğitsel çalışmaya katılabilecek. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bu atölyelerle çocukların el becerileri ve hayal güçleri desteklenecek. Çevre ve Sürdürülebilirlik Atölyesi, Tohum Topu Atölyesi gibi atölyelerde çocuklara doğa sevgisi ve farkındalığı anlatılacak. Renkli deneylerle çocuklara bilimin ne kadar eğlenceli olabileceği gösterilecek. Robotik ve kodlama alanlarında da çocuklara özel uygulamalar yer alacak.

23 Nisan'da parklardaki sahne programları da çok renkli ve çeşitli. Dört parkta da gün boyunca zumba kids, bubble show, illüzyon gösterileri, tiyatro oyunları ve dans gösterileri olacak. Etkinlikler kapsamında Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Gençlik Sanat Merkezi Pop Orkestrası konser verecek. Halis Kurtça Çocuk Sanat Merkezi ekibi dans gösterisi yapacak. Özgürlük Parkı'nda sahne alacak Tan Sağtürk Akademi öğrencilerinin modern dans gösterileri kutlamaların dikkat çeken anlarından biri olacak.

Geleneksel oyunlarla nostalji

Modern etkinliklerin yanında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları da bu bayramda çocuklarla buluşturulacak. Halat çekme, çuval yarışı, ip atlama, seksek ve mendil kapmaca gibi oyunlar, çocuklara eğlenceli bir nostalji yaşatacak. Mini basketbol, masa tenisi gibi sportif etkinliklerle hareketli bir gün sunulacak. Etkinliklerde bando gösterileri de renk katacak. Çocuklar bando eşliğinde 23 Nisan şarkıları söyleyerek bayramın keyfini doyasıya yaşayacak.

Kadıköy'de klasik otomobillerden 23 Nisan konvoyu

23 Nisan'da Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) işbirliğiyle düzenlenecek olan klasik otomobil konvoyu ile çocuklar Kadıköy'de bayram sevinci yaşayacak.

Kadıköy Belediyesi, Malatya ve Hatay'dan davet ettiği özel gereksinimli depremzede çocukları, bireyleri ve ailelerini 23 Nisan'da Kadıköy'de ağırlıyor. Depremden etkilenen down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar, bireyler ve Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'ne devam eden çocuklar ve aileleri klasik araçlarla konvoya katılarak bayram sevinci yaşayacak. Klasik otomobiller ile ilçe turu Kadıköy Belediyesi bahçesinde saat 12.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, 23 Nisan, Kadıköy, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadıköy'de 23 Nisan şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

16:55 Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:14:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de 23 Nisan şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement