Kadıköy\'de 23 Nisan şenliği

Kadıköy Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dört farklı parkta düzenleyeceği rengarenk etkinliklerle kutlayacak.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan'da ilçeyi çocuklar için bayram yerine çevirecek. Belediye, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlik düzenliyor. Kutlamalar, Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı, Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı ve Fikirtepe Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Her parkta çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler, sahne gösterileri, dans aktiviteleri ve bilimsel deney alanları kurulacak. Ayrıca İstanbul Oyuncak Müzesi'nde de sergi, oyunlar, gösteriler ve doyasıya müzik çocukları bekliyor olacak. Etkinlikler 13.00 - 18.00 saatleri arasında devam edecek.

Eğlenceli ve öğretici atölyeler

Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan atölyelerde çocuklar; yüz boyama, kil çalışması, çanta yapımı, maske ve bez çanta boyama, origami, robotik uygulamalar gibi birçok sanatsal ve eğitsel çalışmaya katılabilecek. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bu atölyelerle çocukların el becerileri ve hayal güçleri desteklenecek. Çevre ve Sürdürülebilirlik Atölyesi, Tohum Topu Atölyesi gibi atölyelerde çocuklara doğa sevgisi ve farkındalığı anlatılacak. Renkli deneylerle çocuklara bilimin ne kadar eğlenceli olabileceği gösterilecek. Robotik ve kodlama alanlarında da çocuklara özel uygulamalar yer alacak.

23 Nisan'da parklardaki sahne programları da çok renkli ve çeşitli. Dört parkta da gün boyunca zumba kids, bubble show, illüzyon gösterileri, tiyatro oyunları ve dans gösterileri olacak. Etkinlikler kapsamında Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Gençlik Sanat Merkezi Pop Orkestrası konser verecek. Halis Kurtça Çocuk Sanat Merkezi ekibi dans gösterisi yapacak. Özgürlük Parkı'nda sahne alacak Tan Sağtürk Akademi öğrencilerinin modern dans gösterileri kutlamaların dikkat çeken anlarından biri olacak.

Geleneksel oyunlarla nostalji

Modern etkinliklerin yanında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları da bu bayramda çocuklarla buluşturulacak. Halat çekme, çuval yarışı, ip atlama, seksek ve mendil kapmaca gibi oyunlar, çocuklara eğlenceli bir nostalji yaşatacak. Mini basketbol, masa tenisi gibi sportif etkinliklerle hareketli bir gün sunulacak. Etkinliklerde bando gösterileri de renk katacak. Çocuklar bando eşliğinde 23 Nisan şarkıları söyleyerek bayramın keyfini doyasıya yaşayacak.

Kadıköy'de klasik otomobillerden 23 Nisan konvoyu

23 Nisan'da Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) işbirliğiyle düzenlenecek olan klasik otomobil konvoyu ile çocuklar Kadıköy'de bayram sevinci yaşayacak.

Kadıköy Belediyesi, Malatya ve Hatay'dan davet ettiği özel gereksinimli depremzede çocukları, bireyleri ve ailelerini 23 Nisan'da Kadıköy'de ağırlıyor. Depremden etkilenen down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar, bireyler ve Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'ne devam eden çocuklar ve aileleri klasik araçlarla konvoya katılarak bayram sevinci yaşayacak. Klasik otomobiller ile ilçe turu Kadıköy Belediyesi bahçesinde saat 12.00'de başlayacak. - İSTANBUL