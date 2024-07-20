Kadirli'de Emekliler Yetersiz Maaşlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kadirli'de Emekliler Yetersiz Maaşlarına Tepki Gösterdi

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Kadirli'de emekliler, 12 bin 500 liraya çıkan emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Emekliler, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılmasının yeterli olmadığını ifade etti. Maaşların artması gerektiğini vurgulayan emekliler, günlük yaşamın zorluklarına dikkat çekti ve daha yüksek maaş talep etti.

20.07.2024 11:18
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli'de emekliler 12 bin 500 liraya çıkan emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ifade ederek tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Maaşın en azından 35 bin lira olması lazım ki günün şartı ancak idare etsin. Kilosu 50 liradan aşağı pazarda bir şey var mı; yok. Millet pazara çıkmıyor ki. Emeklinin sonu ölüm zaten, ölmüş" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılmasının yeterli olmadığını belirterek tepki gösterdi.

"Bir insan kaç gün yaşar bu şartlarda?"

Emekli bir vatandaş şöyle konuştu:

"Ben 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumdan emekliyim. O zamanlar Türkiye kurulduğundan bu yana emeklilere çalışan memurlara ne veriliyorsa emekliye de o veriliyordu. Ben de dedim ki; fuzuli yere çalışmayayım bir vatandaş çalışsın yerime. 2004 yılında 545 lira ile emekli oldum. Şu anda 14 bin lira maaş alıyorum. Aynı kurumda çalışan bir memur şu anda 45- 50 bin lira maaş alıyor. Geçmiş dönemlere ait yıllarca emekliye ne veriliyorsa çalışana aynı eşit zam yapılırdı ama bu fark 2004 yılından bu yana 20 yıl geçmesine rağmen bu vatandaş 34 bin lira benden fazla maaş almakta. Benim ise maaşım 14 bin lira maaş alıyorum. Büyük illerin birinde olsan 20 bin lira ev kirası, peki ben 20 bin lira ev kirası vereceğim de 14 bin lira versem adama 6 bin lira daha bulacağım bir yerde çalışmam gerekiyor. Ne yiyecek bu bir ay içerisinde? Bir insan kaç gün yaşar bu şartlarda? İnsanları illaki ölüme mi terk edilmesi gerekiyor? Emekli olduğuma tabii ki pişman oldum. Ben de zannettim ki geçmiş dönemler hükümetler gibi aynı maaşı zannettim de öyle binlerce vatandaş emekli oldu bir kişi yerine çalışsın diye. Bir kişi yerine çalışsın diye biz de emekli olduk. Niye emekli olacaktım ki, 65 yaşına kadar devlet kovana kadar çalışırdım."

"Millet pazara çıkmıyor ki. Emeklinin sonu ölüm"

"Muzaffer Şanlıtürk ise, "Her şey pahalandı, cebimize daha maaş girmeden adamlar zam yapmaya başladılar fırıncılar başta olmak üzere. Ne yapacağız bilmiyorum. En az asgari ücretin üzerinde olması lazım. Ben o kadar emek vermişim ama bir asgari ücretten aşağı maaş alırsam bu olmaz işte, kurtarmaz" dedi.

Bir başka emekli ise, "Maaş en azından 35 bin lira olması lazım ki günün şartı ancak idare etsin. Kilosu 50 liradan aşağı pazarda bir şey var mı; yok. Millet pazara çıkmıyor ki. Emeklinin sonu ölüm zaten, ölmüş" ifadelerini kullandı.

Kadirli\'de Emekliler Yetersiz Maaşlarına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

Kadirli, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Emekliler Yetersiz Maaşlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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