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Kadirli'de Motorine Zam Tepkisi - Son Dakika
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Kadirli'de Motorine Zam Tepkisi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, motorine gelen 1 lira 61 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Çiftçiler, mazot fiyatlarındaki artışın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

22.12.2023 - 13:38,  Güncelleme: 13:44
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, motorine gelen 1 lira 61 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Motorin almaya gelen bir vatandaş, "Mazot bizi çok yıpratıyor. Günlük harcadığımız, günlük kullandığımız bir yakıt olarak vallahi perişanız. Ben daha yani bu sıkıntıyı mazottan başka bir şey de görmüyorum. Sadece mazota çalışıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, motorine gelen 1 lira 61 kuruşluk zamma tepki gösterdi.

"ÇİFTÇİLERDE EN BÜYÜK GİDER MAZOT"

Çiftçi Önder Yiğit, "Mazota zam geldi, hiç memnun değiliz. Milletin heyecanı kalmıyor. Ne yapacak bu insanlar? Kalan gitgide daralacak, küçülecek. İmalatta olan bölümü hiçbir ne nakliyesi ne çiftçiliği bir heyecan yok. Heyecanın olmadığı yerde umutlar da kırılıyor. Girdi fiyatları yüksek ne diyeyim ki? Sözün bittiği yer. En büyük mazot gideri çiftçilerde" dedi.

Pazarcı esnafı bir vatandaş, "Hayat pahalı. Vallahi arabayı çalıştıramıyorum inan yani. Mecbur kaldığım için gidiyorum. Alım gücü yok insanların, satamıyorsun. Zam gelince bizde üzerine ekleme yapmıyoruz. O da haliyle satılmıyor" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ OLARAK BEKLENTİM İNDİRİMLİ KULLANMAK"

Çiftçilik yapan başka bir vatandaş, "Mazot bizi çok yıpratıyor. Günlük harcadığımız, günlük kullandığımız bir yakıt olarak vallahi perişanız. Ben daha yani bu sıkıntıyı mazottan başka bir şeyde görmüyorum. Sadece mazota çalışıyoruz. Çiftçi olarak yani benim beklentim mazotu indirimli kullanmak. O da yani günlük kullandığımız şey çok sıkıntıya düşüyoruz. Buğdayı ekemedik. Çok sıkıntısını çekiyoruz. Gübre öyle pahalı, mazot öyle başka bir şeye çalışmıyoruz zaten" dedi.

Emekli Kadir Çıral ise, "Mazota zam geldi. Emekli maaşım 7 bin 500 lira, yarısını mazota veriyorum, geri kalan para ile de 2 tane çocuk var, dört tane torun var. Ne yiyeceğimi bilmiyorum, böyle geçinip gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Kadirli\'de Motorine Zam Tepkisi
Kaynak: ANKA
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