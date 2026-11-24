Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen eğitim yatırımları, yeniden yapılanma çalışmaları ve öğretmenlerin toplumdaki rolü ele alındı.

Depremlerde hayatını kaybeden eğitimciler ile 15 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen okul saldırısında öğrencilerini korumaya çalışırken yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara da anıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Türkiye'nin son 24 yılda eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımları değerlendirdi. Kirişci, 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi yönetim bütçesinden aldığı payın yüzde 7,6 olduğunu, bu oranın günümüzde yüzde 13,7'ye yükseldiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının 24 yıldır bütçeden en yüksek payı alan bakanlık olduğunu ifade eden Kirişci, bütçe rakamlarının eğitime verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Depremlerde hayatını kaybeden eğitimcileri ve öğretmen Ayla Kara'yı anan Görgel, öğretmenlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını ifade etti.

Kentin yeniden inşa sürecinde eğitim alanına öncelik verdiklerini kaydeden Görgel, çocukların ve gençlerin daha iyi eğitim imkanlarına ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Pusula Maraş kurs merkezleri, gençlik ve spor merkezleri ile kütüphane yatırımlarına ilişkin bilgi veren Görgel, Kahramanmaraş'ın geleceğini öğretmenlerle birlikte inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

AKPINAR: DEPREMDE 356 OKUL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da depremlerin eğitim altyapısında yol açtığı hasara ve sonrasında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin verileri paylaştı. Akpınar, deprem öncesinde kent genelinde bin 73 okul ve 10 bin 367 dersliğin bulunduğunu, depremler nedeniyle 356 okul ile bin 666 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 95 okul ve bin 457 dersliğin yapımının tamamlandığını açıklayan Akpınar, hayırseverlerin katkılarıyla 9 okulun daha tamamlandığını, bir okulun ise yapımının sürdüğünü kaydetti.

Öğretmenlerin bilgi aktarmanın yanı sıra öğrencilere insan sevgisi, cesaret, iyilik ve vatan sevgisi kazandırdığını belirten Akpınar, eğitim alanındaki desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Program, öğretmenlere plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.