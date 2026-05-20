Kahramanmaraş’ın İlk Spor Vadisi 15 Temmuz Spor Vadisi Görkemli Törenle Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılan 15 Temmuz Spor Vadisi düzenlenen coşkulu törenle kapılarını açtı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen açılış programı yoğun katılımla dikkat çekerken, Kahramanmaraş’ın ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyan proje vatandaşlardan tam not aldı. Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen tesis, modern spor alanları ve güvenlik altyapısıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

ŞEHRİN İLK SPOR VADİSİ HİZMETE GİRDİ

Açılış törenine 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. TRT spikeri Hünkar Mutlu’nun sunumuyla gerçekleştirilen programda gençlik, spor ve geleceğe yatırım mesajları ön plana çıktı.

Yaklaşık 25 dönümlük alanda kurulan 15 Temmuz Spor Vadisi’nde basketbol, voleybol ve tenis başta olmak üzere 24 farklı branşa uygun uluslararası standartlarda spor alanları oluşturuldu. Şehirde spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan proje, özellikle gençlerin sosyal yaşamına önemli katkılar sunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldikleri ilk günden itibaren Kahramanmaraş’ın sporla olan bağını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “15 Temmuz Spor Vadisi bu hedefimizin en somut örneklerinden biri oldu” dedi.

BAŞKAN GÖRGEL: “GENÇLİĞE YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR”

Açılışta konuşan Başkan Fırat Görgel, gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Deprem sonrası süreçte millet bahçelerinin geçici barınma ve lojistik merkez olarak kullanıldığını hatırlatan Görgel, bu alanların yeniden şehrin sosyal yaşamına kazandırıldığını ifade etti.

Başkan Görgel, “100 dönümlük millet bahçemizin hasarlarını gidermekle kalmadık, içerisine şehrimizin ilk spor vadisini de inşa ettik. Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Projede güvenlik detaylarının da düşünüldüğünü belirten Görgel, spor vadisinin “Güvenli Park” modeli kapsamında yüz tanımalı güvenlik sistemleriyle donatıldığını söyledi. Ayrıca gençlere yönelik kültür, sanat ve eğitim projelerinin de sürdüğünü belirten Görgel, Pusula Maraş markasıyla gençlerin birçok alanda desteklendiğini ifade etti.

Konuşmasında yeni stadyum, gençlik merkezi, halı saha ve kültür projelerine de değinen Görgel, Kahramanmaraş’ın spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

24 BRANŞTA SPOR İMKÂNI SUNACAK

15 Temmuz Spor Vadisi, sadece spor alanlarıyla değil sosyal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Proje kapsamında vatandaşların dinlenebileceği sosyal alanlar, yürüyüş noktaları ve Kırkaltı Vadi Kafe de hizmete sunuldu. Özellikle gençlerin spor yaparken aynı zamanda sosyal etkinliklere katılabileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturuldu.

Yetkililer, tesisin ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek standartlarda planlandığını belirtti. Spor vadisinin gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sunması hedefleniyor.

Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de açılışta yaptığı konuşmada, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine vurgu yaparak projede emeği geçenlere teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA SPOR VE SOSYAL YAŞAM YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Açılışın ardından şehir protokolü tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve 15 Temmuz Spor Vadisi resmen hizmete açıldı. Vatandaşlar açılış sonrası tesisi gezerek spor alanlarını inceleme fırsatı buldu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği tesisin, Kahramanmaraş’ın spor şehri kimliğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin spor yatırımlarıyla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve şehri spor organizasyonlarında daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediği belirtildi. 15 Temmuz Spor Vadisi, deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Kahramanmaraş’ın sosyal ve sportif dönüşümünün en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Haber: Mehmet Güngördü