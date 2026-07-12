Kahramanmaraş'ta Çınaraltı Çay Bahçesi hizmete açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Çınaraltı Çay Bahçesi hizmete açıldı

Kahramanmaraş\'ta Çınaraltı Çay Bahçesi hizmete açıldı
12.07.2026 09:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu Pınarbaşı Mahallesi'nde hayata geçirilen Çınaraltı Çay Bahçesi törenle hizmete açıldı. Başkan Fırat Görgel, yaklaşık 15 dönümlük alanda sosyal tesis, dinlenme alanları, oyun alanı ve otoparkıyla önemli bir yatırım yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu Pınarbaşı Mahallesi'nde hayata geçirilen Çınaraltı Çay Bahçesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş'ta Çınaraltı Çay Bahçesi hizmete açıldı

ŞEHRİN YENİ BULUŞMA NOKTASI HİZMETE AÇILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Açılışta konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çınaraltı'nın kent hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Görgel, "Çocukluğumuzda ailelerimizle piknik yaptığımız, arkadaşlarımızla yaz akşamlarında anılar biriktirdiğimiz, yorgunluğumuzu çınarların gölgesinde attığımız bir yerdi Çınaraltı. Burası 2022 yılının haziran ayında yangın sonucu ağır tahribat aldı. 6 Şubat depremlerinde de işlevini tamamen yitirdi" dedi.

GÖRGEL: ŞEHRİMİZE NİTELİKLİ BİR SOSYAL ALAN KAZANDIRDIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldikten sonra bölgede kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Yaklaşık 15 dönümlük alanda önemli bir yatırım hayata geçirdiklerini belirten Görgel, "Yaklaşık 15 dönümlük bu alanda nitelikli bir sosyal tesis, dinlenme alanları, çevre düzeni, oyun alanı ve otoparkıyla önemli bir yatırım yaptık. Şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Çınaraltı Çay Bahçesi hizmete açıldı

"ŞEHRİMİZİ DEPREM ÖNCESİNDEN DAHA İYİ KOŞULLARA TAŞIYORUZ"

Başkan Görgel, konuşmasında deprem sonrası yeniden inşa sürecine de değindi. Altyapı çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını belirten Görgel, asfalt seferberliğinin sürdüğünü söyledi. Görgel, "Caddelerimizi, sokaklarımızı tek tek yenileyerek şehrimizi deprem öncesi koşullardan çok daha iyi bir hale getireceğiz. Bir yandan şehri normaline kavuştururken birçok sosyal tesisi, spor alanlarını ve kültür alanlarını da şehrimize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Depremin izlerini silmeye çalışırken aynı zamanda şehrin niteliğini artırmak için çalıştıklarını belirten Görgel, sosyal yaşam alanlarının önemine dikkat çekti.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ÇINARALTI YATIRIMINA DESTEK

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Çınaraltı Çay Bahçesi'nin şehrin nefes alacağı alanlardan biri olduğunu belirtti. Köksal, "Şehrimizin nefes alacağı, hemşehrilerimizin ailecek gelerek kaliteli vakit geçirebileceği alanlara ihtiyacı var. Çınaraltı Çay Bahçesi de onlardan biri olmuş. Şehrimize kazandırılan bu güzel tesis için Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyor, Çınaraltı Çay Bahçesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise, "Bu projeyi şehrimize kazandıran Fırat Görgel başkanımızı kutluyor, teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için çok güzel bir mekân kazandırıldı şehrimize" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta Çınaraltı Çay Bahçesi hizmete açıldı

KİRİŞCİ: HEMŞEHRİLERİMİZİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de kent hafızasında yer eden alanların yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi. Kirişci, "Şehrin hafızasındaki bu tür mekânların yaşatılması çok değerli. Fırat Görgel başkanımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak burası" dedi. Konuşmaların ardından şehir protokolü tarafından kurdele kesilerek Çınaraltı Çay Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından heyet tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta Çınaraltı Çay Bahçesi hizmete açıldı

PINARBAŞI'NIN DOĞAL KİMLİĞİ KORUNDU

Şehir merkezinin oksijen deposu olarak bilinen Pınarbaşı'nın karakteristik yapısının orijinalliği korunarak yapılan tesis, vatandaşlara güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Kahramanmaraş'ın önemli rekreasyon alanlarından biri olan Pınarbaşı'nda hayata geçirilen Çınaraltı Çay Bahçesi, sosyal etkileşimi artıran, ailelerin vakit geçirebileceği ve şehrin yaşam kalitesine katkı sunan bir yatırım olarak öne çıkıyor.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN SOSYAL YAŞAM ALANI

Çınaraltı Sosyal Tesisleri, her yaş grubundan vatandaşın faydalanabileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Proje kapsamında çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebileceği oyun alanları, yürüyüş güzergâhları, dinlenme noktaları ve ortak kullanım alanları oluşturuldu. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlara huzurlu bir ortam sunacak alan, doğa ve sosyal yaşamı bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olacak.

ATIL PARK ALANI MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Çınaraltı Çay Bahçesi'nin yanında bulunan ve uzun süredir atıl durumda kalan park alanı da Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan düzenlemeler kapsamında parkın yürüyüş yolları, oturma alanları ve yeşil dokusu yenilenirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturuldu. Çevre düzenlemeleri ve peyzaj uygulamalarıyla estetik görünümü güçlendirilen park, Çınaraltı Çay Bahçesi ile bütünleşik bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Haber: Mehmet Güngördü

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