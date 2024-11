Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

Yerel

Ordu'da, fındık başta olmak üzere bütün tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele konusunda muhtarlara yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda, kokarcaya karşı yürütülen mücadeleye ek olarak yeni çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Altınordu ilçesinde görev yapan muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda, şimdiye kadar yapılan mücadelelere ek olarak yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi. Kahverengi kokarca ile mücadelede cezbet-yok et yönteminin önemine değinilirken, kışlak mücadelesinde her noktanın eksiksiz bir şekilde ilaçlanması gerektiği, bunun yanı sıra mekanik mücadelenin de önemli olduğu vurgulandı.

"Yüzde 80 bitirme ihtimalimiz var"

Programda konuşan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, zararlıyla mücadele edebilmek adına muhtarların önemli bir rol üstlendiğini söyledi. İsabetli bir mücadele yapıldığı takdirde yüzde 80 olumlu sonuç almayı hedeflediklerini kaydeden Akça, "Burada vatandaşlarımızın tamamı bu taşın altına elini, mümkünse gövdesini koymalı. Bazı vatandaşlarımız 'kokarca şu an kaybolmuş' algısına kapılmış olabilirler. Aslında kokarca şu an tam istediğimiz pozisyonda. 1 Eylül ile 1 Kasım arasında bahsettiğimiz 'cezbet-yok et' yöntemiyle, feromon kokusuyla mücadele ettik. Birçok arkadaşımız bu uygulamayı birebir yapmaya çalıştı ve önemli bir kokarca popülasyonu yok oldu. En önemli mücadele kokarca ile kışlak mücadelesidir. Bu mücadele dünyada ilk kez Ordu'da yapılıyor. Geçen sene hiçbir şey bilmememize rağmen, Valimizin öncülüğünde yapılan toplantıda herkesin katkısıyla 40 bine yakın kışlak ilaçladık. Bütün riskleri alarak yaptık ve başarısını gördük. Artık daha tecrübeliyiz. Bu sene ne yapacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Eğer bu yıl mücadeleyi tam isabetle yapabilirsek kokarca popülasyonunu yüzde 80 bitirme ihtimalimiz var" dedi.

"Kokarca hayal etmediğimiz noktalara yerleşiyor"

Kendi ekiplerini kurduklarını ve yapılacak olan mücadele çalışmalarına ek olarak 2 farklı kimyasal ilacın karışımından elde ettikleri sisleme yönetimi ile mücadele başlatacaklarını kaydeden Akça, "Köylerde ekip kurulmasıyla ilgili bir istekte bulunduk. Kurulan ekipler sulu sistemle ilaçlama yapacak. Örneğin, bir çatıya ne verirseniz verin tamamını ilaçlama şansınız yok. Bizim denediğimiz sisleme yöntemiyle 5 dakikada ilaçlayabiliyorsunuz. Planladığımız ilaçlama yönteminde bir Alman makinesi aldık. Diğer makinelerde ilaç az bir şekilde parçalanırken, bizim aldığımız makine ile ilaç 8 bin parçacığa bölünüyor. İçerisinde gliserin var, insan sağlığına direkt etki etmeyecek, yeseniz bile bir şey yapmayacak. Dolayısıyla bununla etkili ve kısa sürede büyük alanları ilaçlama şansımız var. Altınordu Ziraat Odası olarak makineleri satın aldık, 10 kişilik ekip kuruyoruz. Başlarına birer ziraat mühendisi koyarak, köylerde çatı araları, bacalar, ahırlar, kullanılmayan evlerin bacalarını; dışı sıvasız evlerin tuğlalarının içini ve dışını, harabe evlerin tamamını ilaçlayacağız. Hane başı 150 lira gibi cüzi bir miktar alacağız, bu ücret yalnızca işin maliyetini karşılayacak. Kokarca hiç hayal etmediğimiz yerlere yerleşiyor. Hiçbir yeri atlamadan etkili bir yöntemle bu mücadeleyi yapmayı düşünüyoruz. Doğru zaman, doğru teknik ve doğru ilaçlama ile bu mücadeleyi yaparsak başarısız olma şansımız yok" diye konuştu.

Toplantı, muhtarların sorularının cevaplanması ile devam etti. - ORDU