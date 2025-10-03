Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı - Son Dakika
Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı

Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı
03.10.2025 15:51
Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı
Kahverengi kokarca böceği Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerini istila etti, üreticileri endişelendirdi.

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerindeki bazı evleri adeta istila etti.

KOKARCA BÖCEĞİ TÜRKİYE'DE YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Anavatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. Halihazırda Türkiye'de 17 ilde görülmeye devam eden bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor.

Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı

SAKARYA'DA MAHALLELERİ KOKARCA BÖCEĞİ SARDI

Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için ise samuray arıcığı bile duruma engel olamadı.

Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı

Uzun zamandır Sakarya'da nadiren görülen bu böcek, Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlandı. Evlerin, okulların ve duvarların üzerinde yoğun şekilde görülen böcekler vatandaşları tedirgin etti.

Son Dakika Yerel Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı - Son Dakika
