Karabağlar Belediye Meclisi 2023 Faaliyet Raporunu Kabul Etti

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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminde toplanan Belediye Meclisi, 2023 yılı faaliyet raporunu kabul etti. Toplantıda ihtisas komisyonları üyeleri de belirlendi.

Meclisin nisan ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı açılışında Başkan Kınay, belediye başkan yardımcıları olarak Burcu Uğantaş ve Elvin Sönmez Gürler'in görevlendirildiğini söyledi.

Toplantıda, Çevre Komisyonunun adı "Çevresel Sürdürülebilirlik", Spor, Gençlik ve Çocuk Komisyonunun adı "Gençlik Spor", Kadın-Erkek komisyonunun adı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", Kültür-Sanat komisyonunun adı "Kültür Turizm ve Sanat", Doğal Afetler Komisyonunun adı da "Dirençli Kentler" olarak değiştirildi. Ayrıca "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri" komisyonlarının kurulmasına karar verildi. Yapılan seçimler sonucu ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi.

ÜLKENİN KOŞULLARINA RAĞMEN…

İhtisas komisyonu üyelerinin belirlenmesinin ardından 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Görüşmeler öncesinde Başkan Kınay koltuğunu Meclis 1. Başkanvekili Ceren Leyla Gür Önalan'a bırakarak, meclis sıralarına oturdu.

CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından kürsüye gelen Başkan Kınay, faaliyet raporunda önceki dönem Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Eleştirilerin eksikleri görmek ve iyi işleri büyütmek için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, "Öncelikle yokluğun ve yoksulluğun bu kadar yoğun olduğu Karabağlar'da, pek çok çalışmanın yapıldığı faaliyet raporunda çok net görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize ve koşullara rağmen Karabağlar Belediyesi'nin bütçesini yönlendirdiği, yatırımdan vazgeçmediği, her koşulda olumlu çalışmalar yapmaya çalıştığı ortadadır. Karabağlar'da çok sayıda çalışma ve düzenlemeye ihtiyaç olduğu noktasında hemfikiriz. Ülke gerçekleri ışığında yapılan doğru eleştirileri, kentimizi geliştirmek için dikkate alacağız" dedi.

Sadece Karabağlar'a değil İzmir'e değer katacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yaz aylarında hizmete açılacağını söyleyen Başkan Kınay, "Karabağlar Belediyesi'nin devam eden pazaryerleri, spor merkezleri gibi projelerinin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyemizin yatırım programına aldığı projelerle, 2024 yılında daha aktif belediyecilik örneğini sergileyeceğiz. Bunu her türlü iyi eleştiri ve katkıyı dikkate alarak, meclisimiz, yönetimimizle, sürece katılacak her bir vatandaşımızla birlikte yapacağız" diye konuştu.

Başkan Kınay'ın konuşmasının ardından 2024 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

BİRLİK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca, Ege Belediyeler Birliği asil üyeliğine Ömer Ökten, yedek üyeliğine Uğur Özcan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği asil üyeliklerine Nedim Topaloğlu, Murat Özmen, Ahmet Demir, yedek üyeliklere de Ezgi Aktaş, Ekim Ulaş Büyükdağ ve Serap Eyce seçildi.

Sosyal Yardım Komisyonu Nurcan Pirgan Çakır, Murat Özmen ve Bekir Kalaylı'dan oluştu.