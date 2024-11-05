Karacabey Belediye Başkanı Tasarrufları Açıkladı: Yüzde 30 Başarı - Son Dakika
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Karacabey Belediye Başkanı Tasarrufları Açıkladı: Yüzde 30 Başarı

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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, görev süresi boyunca belediye bütçesinden yüzde 30 tasarruf edildiğini ve yapılan düzenlemelerle daha verimli hizmet sunulduğunu açıkladı. Karabatı, liyakatli bir kadro ile mali kaynakların etkin kullanımı konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

05.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:44
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Başkan Karabatı: "Bütçemizde yüzde 30 tasarruf ettik"

BURSA - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde yüzde 30'a varan tasarruf ettiklerini söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tasarruf tedbirlerinin belediyeye sağladığı kazancı aktaran Karabatı, "Görevi devraldıktan sonra hemen vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet edebilmek için mevcut personelimizi değiştirerek genç, dinamik ve liyakatli isimlerden oluşan bir kadro oluşturduk ve bu kadro gerçekten bizlere çok katkı sundu. Her zaman da şunu beyan ederim, liyakat, liyakat, liyakat. Öncelikle daha önceki yıllarda da çeşitli ihaleler olmuş. Biz de aynı ihaleleri, aynı rakamlarla gerçekleştirdik ve bu liyakatli kadro dediğimiz, bizlerin de gerçekten son derece inandığı kadro geçen yıl 15 milyona ihale edilen aynı ürünü geçtiğimiz günlerde 7 milyona ihale ettik. Demek ki isteyince her şey oluyormuş. Liyakatle gerçekten ne kadar başarılı ve özverili çalıştığını da buradan anlamış oluyoruz. Yönetim anlayışımız gereği halkımızın emaneti olan belediyemizin kaynaklarını en belirli şekilde kullanmaya ve mücadele etmeyi de önemsiyoruz. Bunu geldiğimiz günden itibaren yani 31 Mart'tan sonra tasarruf genelgesinin uygulaması gelmeden biz zaten bunu uygulamaya devreye almıştı. Geldiğimiz gün havuz sistemi yaparak araçlarda havuz sistemi yaparak her birimin aracı olmuş vaziyete getirdik. Her gittiğimde diyorlar ki 'ya aracımız yok başkanım'. Bir an önce araç almamız gerekiyor. Maalesef dedim ki öyle bir bütçemiz yok. Ama ben size bir sistem getireceğim. Hepiniz de memnun olacaksınız ve bu sistemden de herkes memnun oldu. Biz 12 birimde, 12 şoför arkadaşımızla, personelimizle iş yaparken şu anda her birimin aracı var ve 6 personelimizle tüm birimler ihtiyaçlarını karşılar hale geldi. Bu çerçevede mali ve idari yöntem yönden de israfı önleyecek belediyemiz sağlayacak yeni düzenlemeler az önce bahsettiğim gibi hayata geçirmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

"Yüzde 30 tasarruf ettik"

Alınan kararların ardından belediye bütçesinde yüzde 30'a varan tasarruf yaptıklarını söyleyen başkan Karabatı, "Özellikle toplu mal alınımlarında belediye, araç, gereç, personelin verimli kullanılması konusunda düzenli toplantı bütçemize yüzde 30 kadar bir tasarruf ettiğinizi beyan ettik. Buradan sağlanan tasarrufu halkımızın daha iyi bir hizmet etmek için. Yine görevin devraldığımız hemen ardından uzun süredir ihmal edilen ilçemiz için aciliyet gerektiren konularda bir el attık. Bu çerçevede önceki dönem kazanılan ve uzun süre bu halde kaldığı için halkımızı mağdur eden yol çalışmalarımızı da hızlıca hayata geçirdik. Şimdi hemşerilerimiz çok daha rahat ve gerçekten kullanışlı yollarda kullanmakta. Ayrıca kırsal mahallelerimizde Bursa Büyükşehir Belediyeyle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda köy yolları kış sezonuna hazırlanmış durumda hale getirdik" dedi.

"Kültürlü gençler yetişmesini istiyorum"

İlçenin gençleri için kütüphane projesi hayata geçirmek istediklerini söyleyen Karabatı, "Kent Lokantamızı hayata geçirerek vatandaşımıza uygun ve kaliteli yemek yeme fırsatı sunduk. 4 çeşit yemeği uygun fiyata sunuyoruz. Öğrencilerimize çok faydası oldu. Ayrıca öğrencileri için kırtasiye yardımlarımızı da gerçekleştirdik. Karacabey'de ihtiyaç olan okullar da taleplerini bildirdi. Yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz Ergün Koç Kültür Merkezi'nin üst katında da bir kütüphane hizmete sokmayı amaçlıyoruz. Gençlerimize böyle imkanlar sağlayarak zaman geçirmelerini istiyorum. Onlar bizim değerlerimiz. İleride kendilerini bulmuş kültürlü gençler yetişmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediye Başkanı Tasarrufları Açıkladı: Yüzde 30 Başarı - Son Dakika

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