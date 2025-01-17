Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı

Geniş Video İzle

Bursa'da barınaktan firar eden ayı 30 saattir aranıyor. Karadan ve havadan arama çalışmalarının yapıldığı ayı için camilerden vatandaşların dikkatli olması için uyarılarda bulunuluyor. Dün en son Boğazköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yakalanan ayıyı o saatten beri ne gören ne de duyan oldu.

17.01.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden dün saat 07.00 sıralarında kaçan ayıya, halen ulaşılamadı.

CAMİLERDEN UYARI YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Tellerin üzerine düşen ağaç sayesinde kaçmayı başaran ayı için, ekipler seferber oldu. 30 saattir kaçak olan ayı için belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, karadan ve havadan ise dron ile çalışmalar devam ediyor.

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı

AYININ ACIKTIĞINDA YEME GELMESİ BEKLENİYOR

Ormanın belli bölgelerine ve yol kenarlarına yem bırakan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bu bölgeleri ise aralıksız takip diyor. Ayının acıktığında yeme gelmesi, ekiplerin havadan veya karadan görmesiyle ayının kısa sürede yakalanması bekleniyor.

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı

EN SON GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Dün en son Boğazköy Mahallesinde güvenlik kameralarına yakalanan ayıyı o saatten beri ne gören ne de duyan oldu. Ekipler, ayının görülmesi halinde 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verilmesini istedi.

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı
Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Karacabey, Güvenlik, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Yaşam, bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    merak etmeyin insanlar gibi yoldan geçene laf atmaz tacız etmez hırsızlık yapmaz namusuzluk yapmaz dolandırmaz kimseyi 27 3 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Istanbula gjttiyse bir çok ayı var. Aralarına karıştiysa bulamazsıniz. 23 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Birakin saraya girsin 4 3 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    bu ayıdan zarar gelmez asıl ülkedeki 2 ayaklı ayıları kontrol altına alacaksın 4 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    o kadar iki ayaklı ayı varkı farkedilmiyodur aralarında 3 1 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Bay Ayıoğlu Çöpleri Kontroll ediyor :) 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.