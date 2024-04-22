Karacasu Belediyesi\'nin 62 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı

ÖZGÜR DEDEOLUK
(AYDIN) - Aydın Karacasu Belediyesinin CHP'li yeni yönetimi, önceki MHP'li yönetime ait toplam 62 milyon 444 bin 557 lira 44 kuruş borç listesini pankart yaptırarak belediye ve parti binasına astı.
31 Mart yerel seçimlerin ardından 17 bin 880 nüfusuyla Aydın'ın en küçük ilçelerinden olan Karacasu Belediyesi'nde göreve gelen CHP'li yeni yönetim, MHP'li belediye dönemine ait borçları açıkladı. Belediyenin toplam 62 milyon 444 bin 557 lira 44 kuruş borcu pankart yaptırılarak belediye binasına asıldı.
Karacasu Belediyesinde CHP'li yönetimin görevi devraldığı 5 Nisan 2024 tarihine öncesine ait borçlar şu şekilde:
-AKARYAKIT İSTASYONU: Akaryakıt alımı taahhüdü nedeniyle dolar kuru bazlı borç 8 milyon 250 bin.
-KARBEL GIDA, Tarım LTD ŞTİ: SGK Yapılandırma Borcu 439 bin 329 lira 78 kuruş.
-KARACASU BELEDİYESİ PERSONEL LTD ŞTİ: SGK Borcu 141 bin 500; işçi sendika aidatı 903 bin 500; işveren Mis Sendika aidatı 115 bin 456 lira 14 kuruş; fatura borcu 105 bin 780 lira olmak üzere toplam 1 milyon 266 bin 236 lira 14 kuruş.
-DİĞER BORÇLAR: Banka kredisi 23 milyon 842 bin 905 lira 17 kuruş; bütçe emaneti 23 milyon 538 bin 708 lira 04 kuruş; depozito ve teminatlar 792 bin 771 lira 95 kuruş; emanetler 1 milyon 87 bin 506 lira 85 kuruş; kamu idareleri payı 19 bin 972 lira 07 kuruş; elektrik faturaları 191 bin 821 lira 38 kuruş; su faturaları 10 bin 32 lira 47 kuruş; personel şirketi işçi sendika ikramiyesi 1 milyon 225 bin 24 lira 68 kuruş; personel şirketi işçi kıdem ve ihbar tazminatı 1 milyon 584 bin; SGK prim borcu 196 bin 249 lira 07 kuruş olmak üzere toplam borç 62 milyon 444 bin 557 lira 60 kuruş.
ALACAK 8 MİLYON 421 BİN
Alacakların ise toplam 8 milyon 421 bin 940 lira 12 kuruş olduğu bilgisi verildi. Alacaklar; banka cari 89 bin 925 lira 55 kuruş, ilbank payı Nisan dönemi erken ödeme 4 milyon 115 bin 443 lira 40 kuruş, banka tahsisli YİKOB 3 milyon 236 bin 460 lira 14 kuruş, banka tahsisli mera 13 bin 430 lira, banka tahsisli alt yapı 36 bin 987 lira 69 kuruş, banka vadeli 74 bin 368 lira 69 kuruş olarak detaylandırıldı.
Son Dakika › Yerel › Karacasu Belediyesi'nin 62 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde çoğunluğu elde eden CHP'nin sandalye sayısı belli oldu. CHP, 39 ilçeden 25'inde meclis çoğunluğunu kazandı ve İBB Meclisi'nde 185 üyeye sahip oldu. AKP 129 üye, MHP ise 2 üye ile temsil edilecek.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde HÜDA PAR öncülüğünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve Kudüs'ün gündemden çıkarılmayacağını belirtti. Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinin de saldırılarda hayatını kaybettiği vurgulandı ve Gazzelilere destek çağrısı yapıldı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listesinden belediye meclis üyesi seçilen Mehmet Terzi, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Terzi için düzenlenen cenaze törenine belediye başkanı, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.
Güney Kore merkezli kripto para borsası Gopax, Binance'in desteğiyle 2023 yılında önemli bir finansal toparlanma yaşadı. Gopax, 2022'deki 90.6 milyar wonluk net zararını 51.3 milyar wona indirerek büyük bir başarı elde etti. Güney Kore wonunun kripto para birimlerinde en çok kullanılan fiat para birimi olması da toparlanmada etkili oldu. Binance ise Gopax'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener'e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiayı yalanlayan İYİ Parti, "Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür" açıklamasında bulundu.
Tayland'ın Sukhothai kentinde iş insanı Jilted Ti, Demokrat Parti'de siyaset yapan 45 yaşındaki eşini, evlat edindikleri 24 yaşındaki Budist keşişle cinsel ilişkiye girerken yakaladı. İş insanı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken, politikacı kadın yerel medyaya yaptığı açıklamada "Hiçbir şey olmadı, videoda göründüğü gibi değil. Bazı sorunları vardı, bu yüzden sadece birlikte konuşuyorduk" dedi.
DEM Parti ve DBP Van İl Örgütü, Ramazan Bayramı dolayısıyla il binasında bayramlaşma programı düzenledi. Parti yetkilileri, halkın demokrasiye olan inancını yenilediğini ve bayramın coşkulu geçtiğini belirtti.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özer, Esenyurt'un birlikte inşa edileceğini vurguladı.
KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı'nın Türk firmalarına büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Aydın, programın yatırımcılara cazip imkanlar tanıdığını ve özel sektör finansmanının etkin bir şekilde yatırımlara yönlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Dubai'de yapılan çalışmaların Türkiye yerel yönetimleri için örnek olabileceğini ve dirençli şehirlerin öneminin arttığını ifade etti.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özer, 'Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte herkesin gurur duyacağı, herkesin özlemini duyduğu bir Esenyurt inşa edeceğiz' dedi.
Hong Kong merkezli kripto borsası HashKey, spot Bitcoin ETF'leri için gerekli altyapıyı tamamladığını duyurdu. HashKey Exchange CEO'su Livio Weng, fon ihraççıları ile iş birliği içinde geliştirilen ETF'lerin test aşamasına geçtiğini belirtti. Hong Kong düzenleyicileri spot Bitcoin ETF'lerinin yakında onaylanabileceği belirtiliyor.
Rusya'da yükselen su seviyeleri nedeniyle Batı Sibirya, Volga bölgesi ve Orta Federal Bölgesi'nde meydana gelen seller sonucu en az 13.000 kişi tahliye edildi. Karların erimesi ve donmuş nehirlerin buzlarının çözülmesiyle birlikte son yılların en şiddetli selleri yaşanıyor. Orenburg, Kurgan ve Tyumen bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Sellerin zirve noktasına ulaşması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?