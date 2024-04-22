Karacasu Belediyesi\'nin 62 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı

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ÖZGÜR DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın Karacasu Belediyesinin CHP'li yeni yönetimi, önceki MHP'li yönetime ait toplam 62 milyon 444 bin 557 lira 44 kuruş borç listesini pankart yaptırarak belediye ve parti binasına astı.

31 Mart yerel seçimlerin ardından 17 bin 880 nüfusuyla Aydın'ın en küçük ilçelerinden olan Karacasu Belediyesi'nde göreve gelen CHP'li yeni yönetim, MHP'li belediye dönemine ait borçları açıkladı. Belediyenin toplam 62 milyon 444 bin 557 lira 44 kuruş borcu pankart yaptırılarak belediye binasına asıldı.

Karacasu Belediyesinde CHP'li yönetimin görevi devraldığı 5 Nisan 2024 tarihine öncesine ait borçlar şu şekilde:

-AKARYAKIT İSTASYONU: Akaryakıt alımı taahhüdü nedeniyle dolar kuru bazlı borç 8 milyon 250 bin.

-KARBEL GIDA, Tarım LTD ŞTİ: SGK Yapılandırma Borcu 439 bin 329 lira 78 kuruş.

-KARACASU BELEDİYESİ PERSONEL LTD ŞTİ: SGK Borcu 141 bin 500; işçi sendika aidatı 903 bin 500; işveren Mis Sendika aidatı 115 bin 456 lira 14 kuruş; fatura borcu 105 bin 780 lira olmak üzere toplam 1 milyon 266 bin 236 lira 14 kuruş.

-DİĞER BORÇLAR: Banka kredisi 23 milyon 842 bin 905 lira 17 kuruş; bütçe emaneti 23 milyon 538 bin 708 lira 04 kuruş; depozito ve teminatlar 792 bin 771 lira 95 kuruş; emanetler 1 milyon 87 bin 506 lira 85 kuruş; kamu idareleri payı 19 bin 972 lira 07 kuruş; elektrik faturaları 191 bin 821 lira 38 kuruş; su faturaları 10 bin 32 lira 47 kuruş; personel şirketi işçi sendika ikramiyesi 1 milyon 225 bin 24 lira 68 kuruş; personel şirketi işçi kıdem ve ihbar tazminatı 1 milyon 584 bin; SGK prim borcu 196 bin 249 lira 07 kuruş olmak üzere toplam borç 62 milyon 444 bin 557 lira 60 kuruş.

ALACAK 8 MİLYON 421 BİN

Alacakların ise toplam 8 milyon 421 bin 940 lira 12 kuruş olduğu bilgisi verildi. Alacaklar; banka cari 89 bin 925 lira 55 kuruş, ilbank payı Nisan dönemi erken ödeme 4 milyon 115 bin 443 lira 40 kuruş, banka tahsisli YİKOB 3 milyon 236 bin 460 lira 14 kuruş, banka tahsisli mera 13 bin 430 lira, banka tahsisli alt yapı 36 bin 987 lira 69 kuruş, banka vadeli 74 bin 368 lira 69 kuruş olarak detaylandırıldı.