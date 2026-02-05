Karatay, VSR Türkiye Çalıştayı\'na ev sahipliği yaptı

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yerel düzeyde değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla "VSR Türkiye Çalıştayı" düzenlendi.

2015 yılından bu yana küresel ölçekte uygulanmakta olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), uygulama sürecinin son beş yılına girerken; bugüne kadar elde edilen kazanımların ve devam eden sorunların sistematik biçimde raporlanmasına yönelik değerlendirme faaliyetleri sürdürülüyor. Bu çerçevede küresel sürece katkı sunmak amacıyla Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Türkiye'nin ilk Ulusal Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (Voluntary Subnational Report - VSR Türkiye) hazırlanıyor. Rapor çalışmasının paydaş katkılarıyla güçlendirilmesi ve yerel düzeyde öne çıkan alanların ele alınması amacıyla Karatay Belediyesi ev sahipliğinde çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, VSR Türkiye kapsamında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alınırken, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yerelde öne çıkan başlıklar değerlendirildi ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. VSR Türkiye Raporu'nun ise 2026 yılı Mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

"Sürdürülebilir kalkınma yerel yönetim anlayışımızın temeli"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Gönüllü Bölgesel Değerlendirme (VSR) Türkiye Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin Karatay Belediyesi'nin yönetim anlayışının temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Çalıştay vesilesiyle katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılca, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yalnızca bir vizyon olarak değil, yerel yönetim yaklaşımının merkezinde konumlandırdıklarını ifade etti. Bu doğrultuda atılan adımların ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık bulmasının kendileri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kılca, Karatay Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'de yerel yönetimler arasında öncü bir rol üstlendiğini söyledi. Hasan Kılca, VSR Türkiye Yerel Yönetim Elçisi olarak danışma kurulunda yer almasının, Karatay'ın bu alandaki güçlü kurumsal yaklaşımının ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin ilk VSR buluşmasına ev sahipliği yapmanın da bu sürecin bir sonucu olduğunu kaydetti.

"Raporu Türkçe ve İngilizce hazırlayan ilk belediyeyiz"

Kılca, Karatay Belediyesi'nin 2021 yılında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında geliştirilen Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporunu Türkçe ve İngilizce olarak hazırlayan Türkiye'deki ilk belediye olduğunu hatırlatarak, 2023 yılında ise raporu üç dilde yayımlayarak yine bir ilke imza attıklarını belirtti. Bu çalışmalarla yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını ölçülebilir ve görünür hale getiren örnek bir model ortaya koyduklarını ifade eden Kılca, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Politik Forumu toplantılarında Karatay'daki iyi uygulamaları uluslararası platformlarda paylaşma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Bu çalışmaların Karatay'ın küresel ölçekte güçlü şehirler arasında konum kazanmasına katkı sağladığını belirten Kılca, yürütülen çalışmaların gelişen ve devam eden bir süreç olarak değerlendirildiğini söyledi. Bu kapsamda 2025 yılında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı ile iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü alanında somut adımlar atıldığını ifade eden Kılca, planın belediye meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdiğini ve Karatay'ın çevresel sorumluluğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Türkiye'de ilk 'öncü şehir' ünvanını aldık"

Başkan Kılca ayrıca, sürdürülebilir kalkınma alanında yürütülen çalışmaların uluslararası alanda da karşılık bulduğunu belirterek, Kanada'da düzenlenen 7. Dünya Kentsel Ekonomi Forumu'nda Karatay'ın Türkiye'de "öncü şehir" ünvanını alan ilk belediye olduğunu hatırlattı. Sürdürülebilir kalkınmayı çevreyi koruyan, sosyal refahı artıran ve ekonomik gelişimi destekleyen bütüncül bir yönetim anlayışı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kılca, gelecek nesillere daha yaşanabilir, dirençli ve güçlü bir şehir bırakma sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu önemli çalıştaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını vurgulayan Hasan Kılca, çalıştayın ortaya koyacağı bilgi birikiminin sürdürülebilir yerel yönetim anlayışına katkı sağlayacağına inandığını belirterek katkı sunan tüm kurum, kuruluş, akademisyen ve paydaşlara teşekkür etti. Kılca, Gönüllü Bölgesel Değerlendirme sürecinin ülke, şehirler ve gelecek nesiller için hayırlı olmasını temenni etti.

UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman, yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalarını takdir ederek, yürütülen sürecin uluslararası ölçekte önemli bir referans noktası olacağını ifade etti. Bugünün birçok açıdan "ilklerin yaşandığı" bir gün olduğunu vurgulayan Duman, Karatay Belediyesi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde yürütülen çalışmanın derinlikli ve kapsamlı bir hazırlık sürecine dayandığını belirtti.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, sürdürülebilir kalkınma sürecinde yerel yönetimlerin rolünün kritik önem taşıdığını vurguladı.

Enstitü olarak Türkiye'nin ilk Ulusal Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu çalışmasını yürüttüklerini aktaran Emir Osmanoğlu, raporun yalnızca bir çıktı değil; belediyelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını bütüncül, karşılaştırılabilir ve akademik bir çerçevede ortaya koymayı hedefleyen ulusal bir referans belgesi niteliği taşıyacağını söyledi.

VSR Türkiye Baş Yazarı Dr. Cemal Baş, yaptığı konuşmada hazırlıkları süren raporun yöntemine ilişkin bilgi verdi. Baş, raporun henüz tamamlanmadığını ve ay sonuna kadar hazır hale getirilmesinin planlandığını belirterek, çalıştayda paydaşlardan alınacak görüş ve önerilerin raporun temelini oluşturacağını ifade etti.

Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen çalıştay oturumları ve değerlendirme toplantılarıyla sona erdi. - KONYA