Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldırmadı

Aydın'da 15 yıldır çekyat üzerinde yaşamak zorunda kalan 67 yaşındaki Leyla Demirkafa'nın karnından 40 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

2. KEZ ANNE OLDUKTAN SONRA KARNI ŞİŞMEYE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Efeler Kanyaşı Mahallesi ile Kuyucular Mahallesi arasında kalan bir bağ evinde yokluk ve zorluklar içinde yaşamak zorunda kalan Leyla Demirkafa'nın karnı 1993 yılında 2. kez anne olduktan sonra şişmeye başladı. 35 yaşında iken başlayan karın şişliği ve oluşan kitle her geçen gün büyüdü. O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle aldırış edilmeyen kitle her geçen gün büyümeye devam etti. Karnında oluşan dev kitle nedeniyle hareket edemeyen ve yatakta bile yatamayan talihsiz kadının yaşadığı zorluklar 2 hafta önce haberlere konu olması ile durumdan bilgi sahibi olan Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Leyla Demirkafa hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde önce yaraları iyileştirilip enfeksiyonu giderilen talihsiz kadın daha sonra Dr. Çağrı Coşkun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

"KARNINDAN 40 KİLOGRAM KİTLE ÇIKARILDI"

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyat ile Leyla Demirkafa'nın vücudundan eşine ender rastlanır bir şekilde tam 40 kilograma ulaşan kitle başarılı bir şekilde alındı. Ameliyat ve yoğun bakım süreçlerini başarı ile atlatan Demirkafa, servise alındı.

"HERKESE TESEKKÜR ETTİ"

Ameliyattan sonraki durumunu kendisi bile inanamayan Leyla Demirkafa, adeta yeniden doğmuş gibi olurken kendisine el uzatan başta Aydın Valisi Dr. Osman Varol olmak üzere, refakatçi hizmeti sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul'a Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Kocakplan'a ve ameliyatı gerçekleştiren Dr. Çağrı Coşkun ve ekibine teşekkür etti.

"DURUMU İYİ, TEDAVİSİNE DEVAM EDİYORUZ"

Leyla Demirkafa ile yakından ilgilenen ve hastanın sağlık durumunun her geçen iyiye gittiğini belirten Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Kocakaplan, hastanın geçen hafta evde sağlık birimi ekiplerince hastaneye getirildiğini ve ameliyatının başarı ile gerçekleştirildiğini belirterek "Karnından yaklaşık 40 kilogramlık bir kitle çıktı. Bu kitle başarı ile alındı. Leyla teyzemizin tedavisi devam ediyor" dedi.