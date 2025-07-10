Kars'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kars\'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı
10.07.2025 13:48
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AFAD, Kars'ta olası depremlere karşı masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirdi.

Kars'ta olası depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla AFAD masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Depreme karşı hazırlıklı olunması amacıyla AFAD eğitimleri ve gerekli tatbikatlar yapılmaya devam ediliyor. Olası depremlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, afetlerde görev alan çalışma grupları, STK ve AFAD gönüllülerinin de katılımıyla masa başı ve saha tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Malum, deprem hatlarının çok olduğu bir coğrafyada tüm kurum ve kuruluşlarımıza hazırlıklı olmak, afet anı, afet sonrasında yapılacak çalışmaları plan üzerinde hepsi hazır. Ama bu planların sahaya yansıması, sahadaki sorunları bir an önce çözmek için tatbikatlar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Burada tüm kurum ve kuruluşlarımız hazırlıklarını yaptılar. İnşallah masa başı tatbikatıyla sahada meydana gelen, gelecek afetlere karşı ne zaman, nasıl ve en kısa sürede nasıl müdahale edebiliriz? bunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki aylarda da saha tatbikatını hep beraber yapacağız. Tabii, haberli ve habersiz tatbikatlar uygulayacağız. Biliyorsunuz asrın felaketini yaşadı. Orada devletin kurum ve kuruluşları, STK'lar ve milletimizle beraber çok şükür üstesinden geldik. Dünyada böyle büyük bir afetin üstesinden gelebilecek ben tek devlet ve millet olduğumuzu düşünüyorum. Ama buna hazırlıklı olmak da lazım" dedi.

Senaryo gereği; 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.50'de Kars'ta 6.9 büyüklüğünde, 8 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Depremden Kars ili Merkez, Selim ve Susuz ilçeleri etkilendi. AFAD, olayın ardından Seviye 3 alarm vererek tüm hizmet gruplarını müdahaleye çağırıldı.

Ulusal düzey ekip ve ekipmanlar, AFAD'ın yönlendirmesiyle bölgeye intikale başladı. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hızlıca faaliyete geçmiş, tüm afet grupları kriz merkezine ulaştı. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre deprem haritası ve etki düzeyleri belirlenmiş, ilk bilgiler ışığında Kars il merkezinde can kaybı ihbarları 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı.

Alınan ihbarın ardından ekipler hasarın olduğu bölgeye intikal ederek müdahalelere başladı. Yağmaya karşı da güvenlik güçleri bölgede tedbirlerini artırdı.

Öte yandan Ermenistan sınırları içerisinde ve Kars il merkezine kuş uçuşu 250 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Santralinin depremden zarar görmediği ve herhangi bir nükleer sızıntının olmadığı kısa süre içerisinde TAEK tarafından tespit edildi.

Olası bir deprem durumunda başlangıçtan süreç içerisinde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı ekipler tatbikata devam ederken gerekli tüm senaryonun uygulanmasıyla tatbikat sonlandırıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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