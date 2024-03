Karşıyaka Spor Kulübü Taraftaları Bir İlke İmza Atarak Statlarının Yapılması İçin Miting Düzenledi

Yerel

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları bir ilke imza atarak 2015 yılında yeni stadyum projesi yapmak için yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın yeniden yapılması için miting düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, "10 yıl önce yıkıldı ve artık biz stadyumumuzu geri istiyoruz" dedi. Mitinge katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da bakanlığın stadı yapmaması halinde belediye olarak yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İzmir'in 112 yaşındaki en köklü spor kulübü olan Karşıyaka Spor Kulübü camiası, yönetim, sporcular ve binlerce taraftar birleşip, senelerdir yapımı beklenen yeni stadyum için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenledi. 2015 yılında yeni stadyum projesi kapsamında yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın atıl kalan arazisinde gerçekleştirilen mitinge, yeşil-kırmızılı yönetim, Karşıyaka Futbol Takımı Teknik Direktörü Erkan Sözeri, A Takım ve altyapıların sporcularının yanı sıra siyasilerden de destek geldi. Mitinge, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, AKP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu da destek verdi.

"İZMİR'İN ÖNDE GELENLERİ BİZE DESTEK OLMALI VE KARŞIYAKA STADYUMUNU GERİ ALMALI"

Mitingde konuşma yapan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, "Taraftarımızın bu hafta başı yaktığı ateşe biz de Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, Divan Kurulu ve Danışma Kurulu olarak eşlik ettik. Sonucu da şu anda gördüğüm kadarıyla muhteşem oldu. Karşıyaka Spor Kulübü her şeyden önce bir eğitim öğretim kurumudur. Yıllarca birçok gence spor hayatıyla beraber kötü alışkanlıklara bulaşmadan büyüme imkanı sağlamıştır. Birçok milli ve değerli sporcu yetişmesini sağlamıştır. Burası da bizim okul binamızdır. 10 yıl önce burası bir sebepten dolayı yıkıldı ve biz artık stadyumumuzu geri istiyoruz. İzmir'in önde gelenleri bize destek olmalı ve Karşıyaka stadyumunu geri almalı. Sizlere de bunun için büyük bir iş düşüyor. Hep beraber bunu başaracağız" dedi.

"YILLARCA EMEK VERDİĞİMİZ TER DÖKTÜĞÜMÜZ VE RUHUMUZU VERDİĞİMİZ BU ALANI GERİ İSTİYORUZ"

Karşıyaka Voleybol Takım Kaptanı Selen Naz Kıran da "Yıllarca emek verdiğimiz ter döktüğümüz ve ruhumuzu verdiğimiz bu alanı geri istiyoruz. Sadece bir spor tesisi değil; aynı zamanda topluluk merkezi olacak stadyumumuz için yetkililerden bir adım bekliyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak artık yeter diyoruz. Yıllardır bekledik, umut ettik ancak sonuç alamadık. İnşaatın bir an önce başlatılması ve stadyumun yeniden yapılarak eski günlerdeki gibi sporun, toplumun hizmetine sunulması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Artık sessiz kalmayacağız. Sesimizi duyurmak için birlik olacağız ve hak ettiğimiz tesisi geri alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZE YILLARDIR VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Karşıyaka'da doğup büyüdüğünü ve bu kulübün altyapısında yetiştiğini dile getirerek söze başlayan Basketbol oyuncusu Mert Celep ise "Artık bize yıllardır verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. En kısa zamanda bize verilen sözlerin tutulmasını ve stadın yapımına başlamasını istiyoruz" dedi.

"KARŞIYAKA STADINI İSTİYOR"

Karşıyaka Spor Kulübü Kaptanı Haydar Yılmaz da "Karşıyaka'nın bu stada çok ihtiyacı var. Bu haklı bir isyan ve haklı bir direniştir. Karşıyaka stadını istiyor. Hep birlikte bunu başaracağız" dedi.

"KARŞIYAKA'YA YAPILAN HAKSIZLIĞI YAŞADIK"

Mitinge katılarak destek veren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise mitingin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tugay, şunları söyledi:

"Seçime üç gün var ve Karşıyaka taraftarı bu dönemde madem bu konular siyasetle ilişkilendiriliyor, seçim öncesinde stadı yapma sorumluluğu kimdeyse onun söz vermesini isteyerek bu mitingi düzenledi. Ben de burada bulunmak istedim, bulundum. Aslında hep beraber bir üzüntüyü yaşadık. Karşıyaka'ya yapılan haksızlığı yaşadık tekrar. Ben göreve geldiğim, aday olduğum günden beri 5 yılı geçen bir süredir stadın eski yerinde bir an önce yapılması için çaba gösteriyorum ve benim üzerime düşen neyse bunu yapmaya hazır olduğumu söyledim. Belediyeden hiçbir beklenti yoktu. Sadece bir encümen kararı vardı bekleyen onu hemen aldık bir hafta içerisinde. Daha sonra stadın yapımıyla ilgili hiçbir engel olmadığı halde yani engel olunuyor söylemleriyle beraber beklemeye devam edildi. Bunun üzerine eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na Sayın Hamza Dağ'ın eşliğinde ve o dönem kulüp başkanı olan Turgay Büyükkarcı ile beraber gittik ve kendisine şu soruyu sordum. Dedim ki 'Stadın yapılmasıyla ilgili şu anda hiçbir engel yok. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Stadı yapmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?' Bakan o zaman 'Bizim bu stat için ayıracak kaynağımız yok. Dolayısıyla şu an için yapmayı düşünmüyoruz' cevabını verdi. Stadın yapımının Karşıyaka için çok önemli olduğunu bu nedenle yapılması için benim büyükşehir belediyesiyle konuşacağımı ve onlardan yapımını isteyeceğimi söyledim. Buna sözlü olarak tamam öyle olsun dediler. Büyükşehir Belediye Başkanımızla o zaman konuştuğumuzda o da onayladı. Kulüp başkanıyla beraber gittik. Hepsi şahitlik etti. Fakat sonraki süreçte bu stat arazisi tamamen bakanlığın yetkisinde devretmeleri gerekiyor. Bunu yapmadılar. Devredeceğiz diye bir yazı yazdılar ama sonra devir işlemi için gereken işlemleri yapmadılar. Burada değişik bahaneler ürettiler ve konuyu beklettiler. Yani özetle stadı hükümet yapmak zorunda olduğu halde yani onlar bu sorumluluğu aldığı halde burada Karşıyaka Belediyesi'nin de hissesi var, parseli var, onu da bakanlığa devretmiş olduğu halde stadın yapımıyla ilgili hiçbir adım atmadıkları gibi Büyükşehir Belediyesi'nin devralmasını da sağlamayarak yapımına da engel oldular açıkçası. Gerçek budur. Bununla ilgili bütün belgeler kayıtlarda elimizde istenen herkese bunları her zaman sunmaya hazırız."

"RESMEN STADI YAPMAYACAĞIZ DİYOR"

İzmir Ticaret Odası'nda (İTO) basına kapalı düzenlenen bir toplantıda AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın 'Ben hükümete gidip de üçüncü ligdeki bir takıma stat yapın diyemem. Büyükşehir Belediyesi de ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam buna kaynak ayıramaz' dediğini iddia eden Tugay, "Yani resmen 'Stadı yapmayacağız' diyor. Bugün burada yoktu kendisi. Bunun orada basına kapalı bir ortamda söylenmiş olması nedeniyle şu anda size belgeli olarak sunamıyorum ama o toplantıya katılan pek çok iş adamı buna şahitlik eder durumdalar" diye konuştu.

"NASIL BİR ADALETSİZLİKTİR?"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkenin pek çok yerinde stat vaatlerinde bulunduğunu söyleyen Tugay, "Sayın Cumhurbaşkanının Mardin'de, Cizre'de, Uşak'ta, stat yapımı sözü verdiğini de duyuyoruz bir taraftan. Yani insan hakikaten sormak istiyor. Bu nasıl bir haksızlıktır? Nasıl bir adaletsizliktir? Nihayetinde ben kulübü ve stat yapımı konusunu bütün siyasi tartışmalardan uzak tutmak, kulübe zarar verilmesini istemediğim için geçen beş yıl boyunca çok çaba gösterdim. Ama şu gün itibariyle açık çağrım şudur. Ben pazar günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursam ondan sonraki süreçte bu stadın yapımı için eğer bakanlık kesin olarak yapmıyoruz diyorsa ki bunu diyecekler biliyorum. O zaman bu görevi üstlenmeye İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle bu stadı yapmaya hazırım. Bunu büyük Karşıyaka taraftarı bilsin. Bu görev benimdir. Bu bizim onurumuzdur aynı zamanda. Hiç kimse buraya bundan sonra stat yapımına engel olamayacak. Bunu herkes duysun."