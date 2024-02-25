Kartal Belediyesi Üç Büyük Projenin Açılışını Yaptı

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Kartal Belediyesi, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı'nın aralarında bulunduğu üç büyük projenin açılışını düzenlediği törenle yaptı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Biz hizmet ederken kimseye sormuyoruz 'Hangi partiye oy verdin' diye. Dolayısıyla siyaset başka bir şey hizmet başka bir şey. Kültür Merkezimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Yüksel'in seçim bildirgesinde yer alan projeler, vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı'nın aralarında bulunduğu üç proje, dün saat 14.00'te Yalı Mahallesi Gündem Sokak'ta düzenlenen törenle açıldı. Merkezin açılışından önce Türk Halk Müziği sanatçıları Özgür Doğan ve ardından Taner Özsoy birer konser verdi.

Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallelerinin buluşma noktası olacak Kültür Merkezi'nin, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyesi adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartallı muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Canlı yayınlanan açılışta Başkan Yüksel, şarkıcı Kartallı Mert Şenel'e teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Şenel de sahneden Başkan Yüksel için hazırladığı iki şarkıyı seslendirerek açılışa renk kattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılışta, kürsüye davet edilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kısa bir konuşma yaptı. Başkan Yüksel'in 32 yaşında Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Çelik, Kartal halkının bu tercihinin ne kadar anlamlı olduğunun bugün ortaya çıktığını söyledi. Kartal'ın üç mahallesinin kesişim merkezinde böyle bir kültür merkezinin yükselmesinin çok yararlı olduğunun altını çizen Çelik, Kartal Belediyesi'nin İstanbul'da kreş sayısında öncü bir belediye olduğunu ve en fazla sayıda kreşe sahip ilçe belediyesi olduğunu aktararak bu başarısı dolayısıyla Yüksel'i kutladı.

Çelik'in ardından kürsüye çıkan Başkan Yüksel, komşuluk hukukunu ve duygusunu bu açılışta da iliklerine kadar hissettiklerini belirterek binanın yapımına başladıktan sonra başta pandemi ve ekonomik kriz olmak üzere pek çok zorlu durumla karşı karşıya kalmalarına rağmen, çalışmayı ve Kartal halkının ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışmayı tercih ettiklerini söyledi.

Kültür merkezinin 'hizmette adalet' vurgusundan dolayı çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yüksel, İBB ile birlikte Kartal'da altyapı anlamında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini kaydederek önce Kartal meydanda yağmur suyu hattını 1 yılda değiştirdiklerini, ardından da Kartal'ın 20 mahallesindeki eksik altyapı yatırımlarını tamamladıklarını paylaştı. Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu Kültür Merkezi'nin başkaca bir önemi daha var. Hizmette adalet derken artık bu 3 mahallenin gençleri, çocukları kadınları da kendi mahallesinde sinemaya ve tiyatroya gidecek, rahat bir kütüphaneye gelecekler ve onlar için hazırladığımız sinema tiyatrolarla, kültür sanat faaliyetleriyle buluşmuş olacaklar. Kültür Merkezi'mizin alt katında sizi sinema ve tiyatro ile buluşturuyoruz. Giriş katta belediye hizmetlerimiz yer alacak. Bir üst katta Kartal'ın en büyük kütüphanesi yer alıyor. Onun üst katında ücretsiz dershane hizmetimiz yer alıyor. Mustafa Necati Etüt Merkezi'mizden Türkiye birincisi çıkınca buradaki fonksiyonları düşünürken Kültür Merkezi'nin içinde bir de dershane eklemiş olduk. 3 katımızda çeşitli atölyeler, hobi salonları ve meslek edindirme kursları var. 4. katımızda ise 10. Gezegen Kafe'mizi açmış oluyoruz. Burada da bütçe dostu hizmet vermeyi amaç edindik. Kültür Merkezi'mizin bir diğer fonksiyonu da üç mahalleden de yoğun şekilde gelen bir talep doğrultusunda oluşturuldu. Komşularımızdan gelen talepler üzerine projemizde değişiklik yapıp taziye evi ekledik. Hemen yan tarafından girişi olan Taziye evini de yine bugün açıyoruz. Biz hizmet ederken kimseye sormuyoruz 'Hangi partiye oy verdin' diye. Dolayısıyla siyaset başka bir şey hizmet başka bir şey. Kültür Merkezi'miz hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Yüksel'in konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Aynı anda gerçekleşen törenle Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı da hizmete açıldı. Açılışın ardından Kültür Merkezi'ni davetlilere gezdiren Başkan Yüksel, kültür merkezinin fonksiyonları ile ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin kısa bir gösteri gerçekleştirdiği Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'nin sonraki etkinlikleri ise "Pinokyo" adlı çocuk oyunu ve Bandırma Füze Kulübü adlı sinema gösterimleri ile devam etti.