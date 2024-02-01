Kartal Belediyesi ve KASK iş birliğiyle U11-U12 Sömestr Kupası Turnuvası başladı

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Kartal Belediyesi ve Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği (KASK) iş birliği ile düzenlenen U11 – U12 Sömestr Kupası Turnuvası, Kartal Atalar Spor Kompleksi'nde başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, turnuvaya katılarak genç sporculara ve ailelerine başarılar diledi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün sömestr tatili nedeniyle Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği (KASK) ile gerçekleştirdiği turnuva, Altınordu ve Bulvarspor U11 – U12 takımları arasında yapılan ilk maç ile başladı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, KASK Başkanı Nasır Süleymanoğlu, Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, katılımcı kulüplerin başkanları ve her iki takımın kaptanlarının gerçekleştirdiği başlama vuruşu ile start alan turnuvaya, 12 ayrı kulübün U11 – U12 takımları katıldı.

Yağmura rağmen kıyasıya mücadele eden Altınordu ve Bulvarspor takımlarının karşılaştığı maçın devre arasında ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, takımları ziyaret etti.

TOPRAK SAHADAN SPOR KOMPLEKSİNE

Yoğun programına rağmen turnuvayı ziyaret ederek sporcu çocuklarla buluşan Başkan Yüksel, kendisinin de 11, 12'li yaşlarında, bu alanın toprak saha olduğu dönemde arkadaşlarıyla maç yaparak top koşturduğunu söyledi.

Kendisin de ter döktüğü bu alana yatırım yaparak çocukların ve gençlerin yanı sıra herkesin spor yapabildiği bir merkeze dönüştürmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Yüksel, mücadele edecek tüm kulüplere başarılar diledi.

Sporcuların aileleri ile de görüşen Kartal Belediye Başkanı, maç sıralarının gelmesini bekleyen çocuklarla da sohbet etti.

2012 – 2013 doğumlu sporcuların katıldığı U11 – U12 Sömestr Kupası turnuvası, 4 grup halinde oynanan maçlar ile başladı. Gruplardan çıkan ilk iki takımların eleme usulü ve ardından çeyrek, yarı final maçlarını oynayacakları turnuvanın final maçı ve kupa töreni ise Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Final karşılaşmalarının ardından en iyi 3 takım ödüllendirilecek.