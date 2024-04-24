Kartal\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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(İSTANBUL) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da Kartal'da coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kortej yürüyüşü ile başladı. 5 farklı kültür merkezinde oynanan tiyatro oyunları ile de 23 Nisan coşkusu, Kartal'ın mahallelerinde devam etti.

Mahalle ve Sokak Şenlikleri'nin yanı sıra Kartal Meydanı, Yakacık Bayram Demirkol Parkı ile Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı, Yalı Yunus Topselvi, Uğur Mumcu, Hürriyet, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri de çocukların uzun yıllar unutamayacakları bayram etkinliklerinin başlıca merkezleri oldu. Çocuklar, etkinlikler boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramından faydalandı.

Güne mezun olduğu okul Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu'nda öğrencilerin gösterilerini izleyerek başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sonrasında Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilen çocuk gösterilerini eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile izledi. Çeşitli halk oyunları oynayan çocukların ardından sahneye çıkan Başkan Yüksel, şunları söyledi:

"Büyük Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürümek için küçük hanımlar ve küçük beylerin iyi eğitim alması gerekiyor. Gençlere emanet edilen bir ülke, çocuklara hediye edilen bir bayram Ata'mızın çocuklara verdiği önemi göstermektedir. Bizler de Ata'mızın izinde, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için çalışıyor ve kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm dünya çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

BAŞKAN YÜKSEL'DEN TEMSİLİ DEVİR TESLİM

Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına gelenekselleşen makam koltuğu devir teslim töreni de gerçekleşti. Başkan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında koltuğunu İhsan Bayrakçı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Kaan Savaş'a teslim etti. Başkan Yüksel, "23 Nisan'da Kartal'ın Belediye Başkanı İhsan Bayrakçı İlkokulu öğrencisi Ömer Kaan Savaş oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevi Ömer Kaan Savaş'a devrettim ve ilçemizle ilgili hayallerini, fikirlerini dinledim" dedi.

Başkan Savaş, makama geçişiyle birlikte Kartal'da ve okulunda hayata geçirmek istediği yenilikleri konuştu.

TİYATRO PERDELERİ KARTALLI ÇOCUKLAR İÇİN AÇILDI

Kartal Belediyesi tarafından açılışı yeni yapılmış olan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi de kapılarını çocuklar için açtı. Kültür Merkezi'nde "Afacan ile Prenses" adlı tiyatro oyununu izleyen çocuklar, keyifli dakikalar geçirirken, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde de "Sev Dünyayı" isimli tiyatro oyunu, Hürriyet Kültür Merkezi'nde "Bal Arısı Yaban Arısı" tiyatro oyunu, Yakacık Kültür Merkezi'nde "Sevimli Penguenler" tiyatro oyunu, Soğanlık Kültür Merkezi'nde "Sincabın Kayıp Günlüğü" tiyatro oyunu, çocuklar için sahnelendi.

Çocuklara eşlik eden Yüksel, "Kartallı çocukların kültür sanatla iç içe olmaları için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Yeni kültür merkezimizi çocuklar için bir sanat merkezi haline getireceğiz. Bu güzel günde çocuklarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum, her günümüzün sanatla geçmesini diliyorum" diye konuştu.

KARTAL'DA NEŞEYLE DOLUYOR ÇOCUKLAR

Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde de çocuklar için büyük bir şenlik alanı oluşturuldu. Kartal'ın en büyük parkının ve kültür merkezlerinin bahçelerinin oyun ve etkinlik alanına dönüştürüldüğü kutlamalarda doyasıya koşup oynayan çocuklar; yüz boyama, maske, baskı, rüzgar gülü, ritim, taş boyama, kum boyama, seramik ve çömlek, kitap ayracı gibi pek çok etkinlik atölyesinin yanı sıra palyaço, sihirbaz, jonglör, tahta bacak, animasyon, canlı heykel, masal kahramanları gösterileri, selfie box ve şişme oyun parkları ve kendileri için hazırlanmış daha birçok etkinlikle Büyük Önder Atatürk'ün onlara armağan etmiş olduğu bayramı doyasıya yaşadı.

Ellerinde rengarenk ve şekil şekil balonlarla patlamış mısır ve pamuk şeker sırasında bekleyen çocuklar, yaşadıkları mutluluk ve heyecanla ailelerin de yüzünü güldürdü. Parklarda oynayan çocukları ziyaret eden Yüksel, şunları dile getirdi:

"Yakacık Bayram Demirkol Parkı ve Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'mızda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorken çocuklarımıza böylesine güzel ve kullanışlı alanlar sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi yeniden söylemek istiyorum; Kartallı çocuklarımızın yollarda değil, parklarda oynaması için parklarımızı yenilemeye, geliştirmeye ve Kartalımıza yeni parklar, oyun alanları katmaya devam edeceğiz. Bugün Bayram Demirkol Parkı'nda çocuklarımızın doyasıya koşup oynamalarını seyretmek benim için en büyük gurur ve mutluluktu. Bu vesile ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olan sevgili çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 104. yılını kutluyorum. Daha nicelerinde buluşalım, daha nicelerini büyük bir sevinçle kutlayalım."