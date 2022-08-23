Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: "Geçen sene asgari ücret 4 bin 253 lirayken, ben 5 bin 850 lira asgari ücret verdim"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türkiye'de geçen yıl asgari ücretin 4 bin 253 lirayken Kastamonu Belediyesi'nde 5 bin 850 lira asgari ücret verildiğini belirterek, "Merkeze insan koymadığınız vakit kaybetmeye mahkumsunuz" dedi.

Hak-İş Sendikasına bağlı Hizmet-İş Batı Karadeniz Şube Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulu Şerife Bacı Öğretmenevinde yapıldı. Genel Kurulda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sendikacılık faaliyetlerinin hassas bir biçimde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Sendikamızın olağan genel kurulu hayırlara vesile olsun, yeni seçilecek ekibe başarılar diliyorum. Biz üzerime düşeni bu anlamda yapmaya hazırız. Geçen sene asgari ücret 4 bin 253 lirayken Türkiye'de asgari ücrete artış yapan belediye çok şükür biz olduk. 5 bin 850 lira asgari ücret verdim. Civardan herkes beni aradı, 'ne yapıyorsun başkan, biz ne yapacağız bu işin sonunda' dedi. Dedim ki 'vallahi kusura bakmayın, iki tane parke eksik yapın ama çalışanınız evine ekmek götürürken rahat getirsin' dedim. Çünkü merkeze insan koymadığınız vakit kaybetmeye mahkumsunuz. Cenab-ı Allah bize hitap ederken bazen 'Ey müminler' der, bazen de 'Ey inananlar' der ama çoğunlukla 'Ey Ademoğulları' der, herkese hitaptır bu. Dolayısıyla her insanda kabul etse de etmese de ilah bir öz vardır, onu baz alacağız. Biz hep elimizi uzatacağız, 'Gelin canlar bir olalım' diyeceğiz inşallah beraberlik halinde yürüyüşümüz, mücadelemiz devam eder" dedi.

"Belediye şirketlerinde, KİT'lerde çalışan emekçilerimizin sorunlarının çözülmesini bekliyoruz"

Hizmet-İş Sendikası Batı Karadeniz Şube Başkan Mustafa Çağlı ise, "Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası olarak daima devletimizin yanında olan ülkemizin ilerlemesini hazmedemeyen kaostan beslenen odak noktalarına karşı koyarak milletimizin yanında devletinin yanında ilkeleri olan bir sendikanın mensubu olmakla gurur duyuyoruz. 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'a direnen dik duran bir sendikanın neferi olmayı nasip eden Allah'ıma şükürler olsun. Şunu biliyoruz demokrasinin olmadığı bir düzende güçlü sendikacılığın olmadığını biliyoruz, bunun için her zaman Hak-İş ve Hizmet-İş olarak devletimizin, milletimizin, Genel Başkanımızın liderliğinde yanında olduk. Beraber yürüdük. Genel Başkanım belediye şirketlerinde, KİT'lerde çalışan emekçilerimizin sorunlarını takip ettiğinizi biliyoruz, inancımız o dur ki taşeron konusundaki çalışmalarınız ve kararlılığınızla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle çözüldüğü gibi inşallah bu sorunların da üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Emekçi kardeşlerimiz ve bizler, sizlere ve Cumhurbaşkanımıza çok güveniyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Çağlı, Batı Karadeniz Şube Başkanlığına seçildi. Genel Kurula Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çok sayıda davetli ve üyeler katıldı. - KASTAMONU