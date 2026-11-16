Kastamonu\'da bir vatandaş, 11 yaşındaki Shot\'u bebek arabasıyla her gün gezdiriyor

Kastamonu'da yaşayan bir vatandaş 3 aylıkken sahiplendikleri köpeğini, yaşlı ve engelli olması sebebiyle her gün bindirdiği bebek arabasıyla gezdiriyor.

Kastamonu'da yaşayan Kastamonu İl Özel İdaresinden emekli ve Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetleri (KH) Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fikri İrdem, kızının 3 aylıkken sahiplendiği ve "Shot" isimli köpeğine bebek gibi bakıyor. İrdem, 11 yaşında olan ve son iki yılda ayaklarından ameliyat edilmesi sebebiyle yürümekte zorluk çeken köpeğini her gün bindirdiği bebek arabasıyla gezdiriyor. Bebek arabasındaki köpeği gören vatandaşlar ise büyük ilgi gösteriyor. Fikri İrdem, köpeğinin dışarı çıkması için her gün bebek arabasıyla dolaştırdığını söyledi.

"Arabamızla parkta dolaşıyoruz"

Veteriner hekimler köpeğinin çok fazla hareket etmesinin zararlı olduğunu söylediklerini belirten Fikri İrdem, "11 senedir biz, Shot ile beraberiz. Kışla Parkında her gün dolaşıyoruz. Artık benim torunum gibi oldu. Son iki senedir maalesef iki kere çapraz bağı koptu, bir sene arayla iki kere ameliyat oldu. Veteriner hekimler artık merdiven çıkıp, atlayıp, zıplamasını istemediler. O yüzden biz de çocuk arabası aldık, arabamızla parkta dolaşıyoruz" dedi.

11 yıldır birlikte yaşadıklarını Shot'u her fırsatta dışarı çıkarttığını belirten İrde, "Shot gibi bazı evcil hayvanlar var, onları da sahipleri buraya getiriyor. Onlarla beraber hem dolaşıyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Burada hem hayvanlarımız birbirini tanıyor hem de vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

"Parktaki çocuklar Shot'u gördüğü zaman hemen sevmeye geliyorlar"

Parktaki çocukların "Shot"u çok sevdiğini ifade eden Fikri İrdem, "Parkta gezdirirken bu duruma olumlu bakanda da olumsuz bakan da var. Özellikle son zamanlarda medyada çıkan haberlerden dolayı köpekler pek sevilmiyor. Ama parktaki çocuklar Shot'u gördüğü zaman hemen sevmeye geliyorlar. Shot da zaten uysal bir köpek. Çocuklar da o yüzden yaklaşıyorlar, seviyorlar. Çocukların hayvan sevgisi artsın diye ben de sevmelerine müsaade ediyorum. Evde dört tane de kedim var. Shot, evde kedilerimizle birlikte büyüdü" şeklinde konuştu.

"Bir ameliyat daha olma ihtimali var"

Yazın günde üç kez, kışın da günde iki kez köpeğini parka götürdüğünü dile getiren İrdem, "Şu anda yine bir ameliyat olması lazım. Bir sıkıntısı var ama veteriner hekimimiz, yaş ve kilosundan dolayı biraz sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğü için şu an ameliyat yapmak istemiyor. Veteriner hekimimiz biraz kilo vermesini istedi. Şu anda perhizde, bir kilo kadar verdi. İnşallah 2-3 kilo daha verebilirse bir ameliyat daha olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.