Kastamonu'da Kadın Bando Takımı İlk Gösterisini Yaptı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kadın Bando Takımı İlk Gösterisini Yaptı

Kastamonu\'da Kadın Bando Takımı İlk Gösterisini Yaptı

Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği'nin 20 üyesi tarafından kurulan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk gösterisini gerçekleştirdi. Kadın bando takımının gösterisine çok sayıda kadın destek verdi.

07.03.2024 13:10
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Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği'nin 20 üyesi tarafından oluşturulan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk gösterisini sundu. Kadın Bando Takımının gösterisine çok sayıda kadın yürüyerek destek verdi.

Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği'nin 20 üyesi tarafından ilk kez kadın bando takımı kuruldu. Dernek üyelerinden majör Berrin Canlı öncülüğünde 3,5 aydır Merkez Spor Salonu'nda çalışmalarını yürüten bando takımı, ilk gösterisini de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi'nde yaptı. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü içerisinde kadın bando takımı, marşlar çalarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Kastamonulu çok sayıda kadında destek verdi.

Yürüyüşün ardından Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi ile Halime Çavuş Kadın Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Gülmez, " Birleşmiş Milletler, her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı. Bu yılın temasıysa "Kadınlara yatırım yapın: İlerlemeyi hızlandırın" Dünya Kadınlar Günü kadınların toplumda, siyasette ve ekonomide kat ettikleri mesafenin kutlandığı bir tarih haline gelirken, günün siyasi kökleri, süregelen toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık oluşturmak için grevler ve protestolar düzenlenmesiyle sürdürülüyor. Bu tema, tüm dünyada kadınların karşılaştığı zorluklara ışık tutarken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet ve daha kapsayıcı bir dünya için atılması gereken adımları vurgulamaktadır. BM, dünyanın 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşabilmesi için yılda 360 milyar dolarlık yatırıma daha ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Afganistan, İran, Ukrayna ve ABD gibi pek ok ülkede kadınlar, ülkelerinde savaş, şiddet ve politika değişiklikleri yaşanırken hakları için mücadele etti. Filistin topraklarında 5 aydır yaşanan son çatışmalar sırasında binlerce kadın hayatını kaybetti. Bu anlamlı günde, dünyanın dört bir yanında, özellikle Filistin'de ve savaş, çatışma, yoksulluk ve ayrımcılığın pençesinde yaşayan kadınları anmak istiyorum. Onların hikayeleri, mücadeleleri ve direnişleri, bizlere insanlık durumunun en acı verici yönlerini hatırlatıyor. Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde, kadınlar her gün hayatta kalma, çocuklarını koruma mücadelesi veriyor. Onların karşılaştığı zorluklar, bizlere cinsiyet eşitliğinin sadece bir bölgenin veya ülkenin meselesi olmadığını, evrensel bir sorun olduğunu hatırlatıyor. Kadınların yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aşmada gösterdikleri direnç ve başarılarını kutlamak için buradayız. Ancak unutmamalıyız ki, bu başarılar ancak kolektif çabalarımızla sürdürülebilir. Bu nedenle, tüm katılımcıları aktif birer katılımcı olmaya ve bu değişim yolculuğunda yer almaya davet ediyorum" dedi.

Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Avukat Şule Özbay ise, "Tarımdan hukuka, ticaretten, iş hayatına kadar kadının bulunduğu her alanda girişim ruhuna sahip her kadının yanında yer almak amacıyla kurulduk. Bunun yanında amaçlarımız arasında farkındalık oluşturan projelere yer vermek de var. Bu noktada Kastamonu kadınının, Halime Çavuşların, Şerife Bacıların ve Rahime Kaptanların isimlerinin ulusal ve uluslararası alanda duyurmak için çalışmalarımız olacak. Bugün bando takımımızla karşınıza çıktık. Bir gösteri yaptık. Programımızda Bozkurtlu kadınları konu aldığımız kısa film gösterilerimiz var. Başarılı kadınlar hayat hikayelerini anlatacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Kastamonu'dan Zirveye Giden Yol: Kadınları Başarı Serüveni" başlığı adı altında Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Fulya Uysal Güler, Özel Bireyler ve Aileleri Derneği Başkanı Huriye Boyraz, özel birey annesi Satiye Zeynel Abidin ve Ragbi Milli Takım oyuncuları Büşra Yıldız ile Irmak Karabaş, dinleyicilerle yaşam öykülerini paylaştı.

Öte yandan Halime Çavuş Kadın Derneği Bando Takımı'nın önümüzdeki günlerde farklı yerlerde gösteriler yapmayı planladığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Kadın Bando Takımı İlk Gösterisini Yaptı - Son Dakika

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