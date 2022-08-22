Aylık 10 bin liraya çoban bulamayan yetiştirici isyan etti: Böyle giderse bırakacağım - Son Dakika
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Aylık 10 bin liraya çoban bulamayan yetiştirici isyan etti: Böyle giderse bırakacağım

22.08.2022 15:15

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail Gümüş, aylık 10 bin TL maaşla çoban bulamadığını ifade ederek, "Böyle giderse hayvan yetiştirmeyi bırakacağım" şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıldır küçükbaş hayvancılık yapan İsmail Gümüş, yaklaşık 10 bin TL karşılığında çalışacak çoban bulamıyor. Çoban bulamadığı için hayvanlarını kendileri otlatan Gümüş, çoban bulamadığı için hayvancılığı bırakacağını söyledi. Özellikle gençlerin hayvancılığa merak duymaması sebebiyle sektörün bitmek üzere olduğunu belirten Gümüş, çoban bulamadığını belirtiyor.

10 bin TL aylıkla çoban bulamayan koyun sahibi 'Böyle giderse bırakacağım' diyerek isyan etti

"10-11 BİN TL'YE İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Yaşadığı ilginç durum üzerine konuşan İsmail Gümüş, "Bu sektörde çok büyük şekilde çoban sıkıntısı var. Ülkemizde gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz. Aynı zamanda çobanlarda dolandırıcı çıkıyor. ya işi beğenmeyip bırakıp gidiyor ya da aylıklarını peşin istiyorlar. Nakliye parası istiyorlar, 'eşya getireceğim ağabey' diyorlar. ya da 8-10 bin lira çarpıp gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi ilçemizde bu işi yapan bir üreticinin başına geldi" dedi.

10 bin TL aylıkla çoban bulamayan koyun sahibi 'Böyle giderse bırakacağım' diyerek isyan etti

"PARAYI ALDI SONRA DA KAÇTI"

Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoban bulduk getirdik, 11 bin lira maaşla adam 10 günde 11 bin lirayı aldı, gece yarısı bırakıp gitti. Bir de giderken haber vermiyorlar. Malımız dağda mı kaldı, aç mı kaldı? Bu tür sıkıntıları yaşıyoruz, dolandırıcı çobanlar yüzünden. Mağdur ediliyoruz. Gençlerde bu işe merak bitti gibi bir şey, şaşırdık kaldık. Sektörü bırakmaktan başka çare yok. Bu yıl çoban bulamazsam artık bu sektörü bırakıyorum."

10 bin TL aylıkla çoban bulamayan koyun sahibi 'Böyle giderse bırakacağım' diyerek isyan etti
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Kaynak: İHA

İsmail Gümüş, Kastamonu, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aylık 10 bin liraya çoban bulamayan yetiştirici isyan etti: Böyle giderse bırakacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aylık 10 bin liraya çoban bulamayan yetiştirici isyan etti: Böyle giderse bırakacağım - Son Dakika
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