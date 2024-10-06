Katar'dan Macron'a Destek - Son Dakika
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Katar'dan Macron'a Destek

Katar\'dan Macron\'a Destek

Katar, Macron'un İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısını önemli bir adım olarak değerlendirdi.

06.10.2024 05:49
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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısının "savaşı durdurmaya yönelik önemli ve takdire şayan bir adım" olduğu bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, Katar'dan Macron'a destek geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Macron'un çağrısı savaşı durdurmaya yönelik önemli ve takdire şayan bir adımdır ve BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararları ile uyumludur" denildi. Açıklamada, "İsrail'i Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmaya zorlayacak kesin kararlar alması için uluslararası topluma yaptığımız çağrıyı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Blinken Katar, Suudi Arabistan ve Fransa ile Orta Doğu'yu görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüştüğünü ifade etti. Miller, ikilinin "Lübnan ve İsrail'deki sivillerin evlerine dönmelerine olanak sağlayacak 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasının önemi ve Gazze'de ateşkes sağlanması için sürdürülen çabalar" hakkında konuştuğu bilgisini paylaştı. Blinken'in Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suudi ile de görüştüğünü açıklayan Miller, görüşmede "Lübnan'daki acil ihtiyaçların giderilmesi, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgesel gerginliklerin azaltılmasına yönelik çabaların" ele alındığını söyledi. Miller, Blinken'in Fransız mevkidaşı Jean Noel Barrot ile yaptığı görüşmede ise İsrail, Gazze ve Lübnan'ı ve çatışmaların durması için diplomasinin önemini ele aldığını açıkladı. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Katar'dan Macron'a Destek - Son Dakika

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