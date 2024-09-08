Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için Geri Sayıma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için Geri Sayıma Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için Geri Sayıma Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Koramaz Vadisi' temalı 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Maraton, 22 Eylül Pazar günü koşulacak ve amaç, kentin güzelliklerini tanıtmak ve spor merkezi haline getirmektir.

08.09.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Koramaz Vadisi' temalı 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Üst üste 3 yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 4'üncüsü bu yıl 22 Eylül Pazar günü koşulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ilki 2021 yılında düzenlenen ve devamında her yıl gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl 4'üncüsü, 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek kenti bir spor merkezi yapmayı ve katılımcılara doğal ve kültürel mirası keşfettirilmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, birincisi 12 Eylül 2021'de Kültepe teması, ikincisi 9 Ekim 2022'de Erciyes teması ve üçüncüsü, 24 Eylül 2023 Pazar günü taşlara sırrını üfleyen Mimar Sinan teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl ise teması tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'Koramaz Vadisi' olarak belirlendi.

Heyecan dolu maratona sayılı günler kaldı

Birincisinde 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporseverin, ikincisinde 6 bini aşkın Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden yabancı sporcuların, üçüncüsünde 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 7 bin 500 kayıtlı sporcunun katıldığı maratonun 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek 4'üncüsü için geri sayım başladı.

22 Eylül Pazar günü 21K/10K koşuları saat 08.00'de, Halk Koşusu ise saat 09.30'da başlayacak Korama Temalı 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesinde 20-21 Eylül tarihlerinde 09.00-22.00 saatleri arasında Kit Dağıtım Günleri yapılacak. Belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile aynı numarada olan bir adet ölçüm çipi verilecek.

21K/ 10K/ Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride 10 bin koşucu katılım sağlayacak ve bunun yanı sıra 14 ülkeden 120 yabancı koşucu maratonda ter dökecek. 21K ve 10K kategorilerinde yaş sınırı 18 olurken, Halk Koşusu'nda yaş sınırı bulunmuyor. Güzergahta yaklaşık her 2,5 kilometrede ihtiyaç noktaları bulunduracak Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., katılımcıların ihtiyaçlarına anında cevap verecek.

21 kilometre koşucu tişörtü Beyaz, 10 kilometre koşucu tişörtü Kırmızı, Halk Koşusu koşucu tişörtü Sarı renk olarak belirlenirken 21 kilometre ve 10 kilometre koşucularına Koramaz Vadisi temalı çanta hediye takdimi yapılacak.

Toplam 1 milyon 64 bin TL'lik ödül

4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşularının tamamlanmasının ardından toplam 1 milyon 64 bin TL olarak belirlenen ödül sahiplerini bulacak. Yarışlarda, 242 kişi para ödülünden yararlanabilecek.

22 Eylül Pazar günü 11.30'da Ödül Töreni'nde dereceye giren koşuculara ödülleri takdim edilecek.

Büyükşehir Spor A.Ş. Uluslararası Maratonda çocukları unutmadı

Ayrıca, 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında 20 Eylül 10.00-14.00, 23 Eylül 10.00-12.00 saatleri arasında Çocuk Maratonu kaydı alınacak. 21 Eylül 2023 Cumartesi 14.00'te ise minklerin heyecan dolu rekabetine sahne olacak Çocuk Maratonu gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, kayseri, Güncel, Yerel, Eylül, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için Geri Sayıma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:20:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için Geri Sayıma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement