Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda 89 gündem maddesini görüşerek önemli kararlara imza attı. Futbol sahası yenileme, ek bütçeler ve kentsel dönüşüm projeleri gibi konular öne çıktı.

11.11.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Merkez ve ilçelerde yatırım ile hizmetler için önemli kararlara imza atılan toplantıda 89 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla rahmetle, saygıyla andıklarını ifade etti. Mecliste 41 asıl, 48 ek olmak üzere toplam 89 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Başakpınar Mahallesi'nin futbol sahası çimleri yenileniyor

Mecliste, Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi Okul Sokak adresinde yer alan futbol sahasının çimlerinin sentetik çim ile değiştirilmesi işi hususunda Kayseri Valiliği tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ödenek aktarılması için Kayseri Valiliği ile protokol imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, "Sayın Valimize ve kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz. Yapılacak protokol doğrultusunda Başakpınar bölgemizde önemli tesisin sahası yenilenecek. Talas Belediyemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"İnşallah yıl sonu hedefimiz var"

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Rüzgar Enerjisi Santrali projesi ile ilgili son durumu paylaşarak, "RES ile tüm temellerimiz bitti, sadece montaj aşamamız kaldı. Yakın zamanda türbinlerimiz burada olacak. İnşallah yılsonu hedefimiz var. Yılsonuna 21 megavatlık 3 türbinimizi döndürmeye gayretimiz var. O da Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin tüm enerji ihtiyacını karşılıyor, üstüne bir misli daha enerji üretiyor. Ciddi bir tesis" diye konuştu.

3 ilçeye ek bütçe

Büyükşehir Meclisi'nde ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne 175 milyon TL, Hacılar Belediyesi'ne 100 milyon TL ve Sarız Belediyesi'ne ise 5 milyon TL ek bütçesi verilmesi kararı, oy birliği ile kabul edildi.

"Sahabiye'mizde son noktaya gelindi"

Meclis üyeleri, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi II. Uygulama etabı yapım işlerinin 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kat karşılığı yöntemi ile yaptırılması hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile ortak protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebini görüştü. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sahabiye'nin bu projesi ile ilgili Emlak Konut ile bizi eşleştirmek suretiyle gerekli kararlar alındı, Sahabiye'mizde son noktaya gelindi" ifadelerini kullandı. Talep, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kayseri'de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeli 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında yapılacak olan Ortak İş Birliği Protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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