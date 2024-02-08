Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ve Mart Aylarında Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir ve şehir kültürü üzerine birçok çalışma yaparak, etkinlik yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi kadim kent Kayseri'de Şubat ve Mart aylarında düzenlenecek olan kültür sanat alanındaki etkinliklerle Kayserililer tarafından ilgi odağı olacak birçok konser, konferans, kültürel ve sanatsal etkinlik ve kurslar ile sergiler düzenleyecek.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri'de kültür sanat alanındaki hizmetlerle ön plana çıkmaya ve etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, kültür sanat alanında şubat ve mart aylarında birbirinden farklı programlarla Kayseri'de kültür sanat rüzgarı esecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür Sanat Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi 9-18 Şubat tarihleri arasında Kayseri Ticaret Odası'nda İsrail'in İşgal Politikası ve Filistin Konferans ve Sergisi düzenlenecek. Çocuklar için TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi 10 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde saat 12.00 ve 15.00'te iki seans, 11 Şubat Pazar günü Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde Kapadokya Macerası saat 12.00 ve 15.00'te iki seans, Niloya Müzik Kutusu Müzikali Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde 17 Şubat Cumartesi günü iki seans, Bakkal Amca Müzikali 18 Şubat Pazar günü birinci seans saat 12.00, ikinci seans saat 15.00'te olmak üzere Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde, AK Masal Kara Masal Çocuk Tiyatrosu 24 Şubat Cumartesi saat 14.00'te İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda çocuklarla buluşacak. Yine 10 Şubat Cumartesi günü, İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda saat 19.30'da Türk Sanat Müziği Kent Korusu Konseri düzenlenecek. Ayrıca Kayserililerin de yoğun ilgi gösterdiği Şehir Akademi, atölye ve seminerleri bahar dönemi başlıyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporda lokomotif kuruluşu Spor A.Ş. ise bir AVM'de 17-18 Şubat tarihlerinde birçok faaliyetiyle Kayserililer ile buluşacak. Diğer yandan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'nde iki ay boyunca masal, oyun, müzik, resim atölyelerinde birçok etkinlik düzenlenecek. İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda 18 Şubat Pazar günü, saat 19.30'da Türk Halk Müziği Aşık Veysel Türküleri konseri de düzenlenecek. 25 Şubat Pazar günü ise saat 19.30'da İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda Türk Sanat Müziği Konseri Hüzzam Faslı Kayserililer ile buluşacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 2 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da Deli Bayram adlı tiyatro oyunu İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda sergilenecek. Öte yandan 3 Mart Pazar günü saat 19.30'da Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde ünlü yazar Nurullah Genç ve İbrahim Sadri'nin şiir dinletisi gerçekleştirilecek. 9 Mart Cumartesi günü Kültür Müdürlüğü Salonu'nda saat 19.30'da Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu Konseri düzenlenecek. Diğer yandan 8, 9 ve 10 Mart tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü konusunda 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla 2'nci kez düzenleniyor.
Vatandaşlar, etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere https://kayseri.bel.tr/uploads/pdf/etkinlik/subat_mart_2024_brosur.pdf adresindeki Kültür Sanat Bülteni'nden ulaşabilecek. - KAYSERİ
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ve Mart Aylarında Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?