Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı'na Destek Veriyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı'na Destek Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı\'na Destek Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim, bilim ve teknoloji alanında TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı'na destek veriyor. Sınıfım Doğa projesi kapsamında 24 ilden 30 sınıf öğretmeni Kayseri'ye davet edildi ve Anadolu Harikalar Diyarı tesislerinde ağırlandı. Öğretmenlere hayvanat bahçesi ve çevre eğitimiyle ilgili bilgiler verildi.

05.07.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim, bilim ve teknoloji alanına sunduğu güçlü destek kapsamındaki TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı 'Sınıfım Doğa' projesi katılımcısı olan 24 ilden sınıf 30 Sınıf öğretmenini, Anadolu Harikalar Diyarı tesislerinde konuk etti.

Eğitim camiasına yönelik proje ve destekleri ile öğrenciler başta olmak üzere Kayserililerin takdirini toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim projelerinde kamu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve dayanışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı çerçevesinde 'Sınıfım Doğa' projesine destek verdi. Öğretmenlerin çevreye yönelik bilgi, farkındalık ve tutumlarını ve çevre ile ilgili eğitim öğretim faaliyetlerini disiplinler arası anlayışa uygun olarak gerçekleştirmelerine yönelik bilgi birikimlerini arttırmayı hedefleyen proje katılımcısı 24 ilden 30 sınıf öğretmenini, Anadolu Harikalar Diyarı tesislerinde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesinin donatılarını eğitim için öğretmenlere sundu.

Proje kapsamında eğitim ve öğretim sürecinden geçen bireylerin, çevre konusunda sorumlu davranışlar sergileyebilmelerine olanak sağlayıcı ve teşvik edici bilgi, beceri ve değer yargıları ile donanmış vatandaşlar olarak yetişmelerinde büyük pay sahibi olan öğretmenlerde çevre ve çevre eğitiminin önemine ilişkin bilinç oluşturulması hedefleniyor. Bu amaca bağlı kalarak, Türkiye genelinde 24 farklı ilden 30 sınıf öğretmeni katılımcı olarak belirlendi.

Sınıfım Doğa projesi kapsamında 7 günlük eğitim programının 4'üncü gününde 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden öğretmenler, hayvanlarla ilgili sistematik bilgiler, hayvanların genel özellikleri ve bunların sınıf seviyesindeki eğitimlerde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili genel bilgiler edindi.

Proje hakkında bilgiler aktaran Proje Yürütücüsü Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Suat Şahin, proje kapsamında 24 farklı ilden gelen sınıf öğretmenlerine yönelik Kayseri bölgesinde çevreyle ilgili doğa eğitimlerinin sınıf düzeylerinde nasıl uygulanacağıyla ilgili eğitim verildiğini kaydetti. Şahin, "Çevre eğitiminin verilebileceği hayvanat bahçesi, Sultan Sazlığı, Erciyes Dağı, Sarımsaklı Barajı gibi bölgelerde öğretmenlerimizin öğrencilerine aktarabilecekleri eğitim içeriklerini doğal unsurlarla nasıl ilişkilendirmelerine yönelik bir program uyguluyoruz. Yaklaşık 7 günlük bir program, bugün programımızın dördüncü günündeyiz, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunuyoruz. Burada da içerisinde bulunmuş olduğumuz hayvanat bahçesinde hayvanlarla ilgili sistematik bilgiler, hayvanların genel özellikleri ve bunların sınıf seviyesindeki eğitimlerde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili genel bilgiler veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan bölümleri gezerek, tesis ve hayvanlar hakkında bilgiler alan proje katılımcısı öğretmenler daha sonra Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Bilim Merkezi ziyaretinin ardından Erciyes Dağ'ının güzelliklerini keşfeden öğretmenler, kadim kentin tarihi ve doğal güzelliklerini proje kapsamında yakından tanımaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı'na Destek Veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı'na Destek Veriyor - Son Dakika
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