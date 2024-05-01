Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin İlk Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis'in Yeni Sezonunu Açtı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin İlk Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis'in Yeni Sezonunu Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye\'nin İlk Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis\'in Yeni Sezonunu Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Kaybis, yeni sezonda 3 yeni istasyon ekleyerek toplam istasyon sayısını 84'e çıkardı. 1000 adet bisikletle hizmet vermeye başlayan Kaybis, çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı olarak büyük ilgi görüyor.

01.05.2024 13:12  Güncelleme: 13:42
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "çevreci bir ulaşım ağı" oluşturabilmek için Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis'in yeni sezonunu açtığını duyurdu. Yeni sezonda 3 yeni istasyon eklenerek toplam istasyon sayısı 84'e ulaşan Kaybis, 1000 adet bisikletle hizmet vermeye başladı.

2010 yılında faaliyetlerine ithal bir sistemle başlayan Kaybis'in 2015 yılına gelindiğinde yerli bisiklet paylaşım sistemini hayata geçirdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı olan Kayserimizin gururu Kaybis'in istasyon ve bisiklet sayısını arttırdık. Bu yıl 3 yeni bisiklet istasyonu daha sisteme dahil ederek toplam istasyon sayımızı 84'e yükselttik" dedi.

2023 yılında 110 bin kişinin Kaybis avantajlarından yararlandığına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl 1 milyon 173 bin 97 ile rekor kullanım gerçekleştiğini ifade etti. Büyükkılıç, "Sağlıklı ulaşım aracımızı kullananlardaki artış bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. KAYBİS ile Kayserililer yeni rekorunu kırdı. Bu, adeta dünyanın etrafını 207 kez dolaşacak kadar büyük bir mesafe. Kaybis'in çevreci etkisi de dikkat çekici" diye konuştu.

Mobil uygulama ile kiralama modelinin ulaşımı daha da kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, yeni sezonda vatandaşların bisiklet kullanımını daha da kolaylaştırmak adına mobil uygulama üzerinden üyelik işlemleri yapılabileceğini, bu sayede kullanıcıların Kart 38 İşlem Merkezi'ne gitmeye gerek kalmadan sezonluk üyeliklerini aktif hale getirebileceklerini ifade etti.

Bisiklet paylaşım sistemimiz faklı şehirlerde hizmet veriyor

Başkan Büyükkılıç, Kaybis Akıllı Bisiklet paylaşım sisteminin Kayseri içerisine hizmet alanını genişletirken diğer taraftan da 8 farklı şehirde hizmet verdiğini, bisiklet İşletmeciliği ve ürün geliştirme bilgi ve birikimi ile Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yozgat, Kilis, Aksaray şehirlerindeki belediyeler ile gerçekleştirilen iş birlikleriyle vatandaşların kullanımına sunulduğunu sözlerine ekledi.

Mobil uygulama ile bisiklet kiralamak çok kolay

Bisiklet kullanmak için Paylaşımlı Bisiklet (Paybis) Mobil uygulamasını cep telefonunuza yükleyecek kullanıcılar, üyelik işleminin ardından Kart 38 işlem merkezine gitmeden sezonluk üyelik işlemlerini mobil uygulama üzerinden aktifleştirebilecek. Ana ekranın sol alt köşesinde bulunan 'hesabım' butona tıklayan bisiklet kullanıcıları, açılan sayfada 'hesap ayarları'na girilerek sezonluk üyelik işlemini tamamlayabilecek.

Kayseri Ulaşım A.Ş. "sürdürülebilir gelişme ödülü" aldı

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından Kaybis projesiyle "Sürdürülebilir Gelişme Ödülü" alan Kayseri Ulaşım A.Ş. gün geçtikçe yetkinliklerini artırarak çevreci, konforlu ve hızlı bir ulaşımın sağlanması yönündeki çalışmalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin İlk Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis'in Yeni Sezonunu Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin İlk Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis'in Yeni Sezonunu Açtı - Son Dakika
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