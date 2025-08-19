Kayseri\'de 4 Milyar TL Yatırımla Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 milyar 186 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Uygulama Etabı'nda, deprem gerçeği göz önünde bulundurularak zemin güçlendirme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, Kayseri'nin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İmar A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde Emlak Konut tarafından ihalesi yapılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. 4 milyar 186 milyon TL maliyetle hayata geçirilen 2'nci Uygulama Etabı, nitelikli şehirleşme vizyonunun önemli bir halkası olarak öne çıkıyor. Toplamda 13 blokta 830 bağımsız bölüm ve yaklaşık 135 bin metrekare inşaat alanını kapsayan bu etapta, yüklenici firma tarafından inşa çalışmaları başlatıldı. Bölgenin zemin yapısı ve Türkiye'nin deprem riski dikkate alınarak, projede en ileri mühendislik teknikleriyle zemin güçlendirme ve temel inşaat uygulamaları gerçekleştiriliyor. Projede, zemin taşıma kapasitesini arttırmak amacıyla 10 bin 360 adet, 25 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında donatısız kazık uygulaması yapılıyor. Bu sayede, bölge genelinde maksimum zemin güvenliği sağlanıyor. Ayrıca, yapıların çevresini saran sınırlarda bin 280 adet İKSA kazığı inşa ediliyor. İKSA sisteminde 13,5 metre uzunluğunda ve 80 cm çapındaki bu kazıklar, kazı işlemleri sırasında çevre yapıların ve zeminin korunması amacıyla uygulanacak. Ardından, temel kazısından önce, İKSA kazıklarının tamamlanmasının ardından 3 sıra halinde bitişik donatısız kazık uygulaması yapılacak. Bu kazıklar da yine 25 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında olacak şekilde zemin güçlendirme sistemine entegre edilecek.

Yeni uzlaşma süreci başlayacak

Proje kapsamında yürütülen 3. Uygulama Etabı da büyük önem taşıyor. Toplam 615 bağımsız bölüm ve yaklaşık 58 bin metrekare inşaat alanı içeren bu etapta şu ana kadar yüzde 90 oranında uzlaşma sağlandı. Ancak, proje tasarımında yapılacak revizyon sonrasında, tüm uzlaşma sözleşmeleri iptal edilerek, 2025 yılı içerisinde yeniden uzlaşma sürecine geçilecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin sadece konut üretmekten ibaret olmadığını vurgulayarak şu açıklamada bulundu;

"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemiz ile şehrimize güvenli, modern ve yaşanabilir alanlar kazandırıyoruz. Deprem gerçeğini göz ardı etmeden, zemin güçlendirme ve temel mühendisliği noktasında en üst standartları benimsiyoruz. Bu vizyonla, hemşehrilerimizin huzurla yaşayacağı, afetlere dirençli yapılar inşa ediyoruz."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezinde konforlu ve dirençli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, güçlü temelleri, ileri mühendislik uygulamaları ve vizyoner şehircilik yaklaşımıyla yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olmaya aday olduğunu vurguladı. Toplumun ihtiyaçlarını önceleyen, çevreye duyarlı, afetlere karşı dirençli ve sosyal donatılarıyla yaşam kalitesini arttıran bu proje, sadece bugünün değil, geleceğin şehircilik anlayışını da temsil ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İmar A.Ş., Emlak Konut ve Ilgın İnşaat iş birliğiyle yürütülen bu dev proje, 'sağlam zemin, sağlam yapı, sağlam gelecek' vizyonuyla yükseliyor. - KAYSERİ