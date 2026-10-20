Kayseri'de bedensel engelli Ecrin, günlük engellerini arkadaşları sayesinde aşıyor - Son Dakika
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Kayseri'de bedensel engelli Ecrin, günlük engellerini arkadaşları sayesinde aşıyor

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Kayseri\'de bedensel engelli Ecrin, günlük engellerini arkadaşları sayesinde aşıyor
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Kayseri Melikgazi'de 8. sınıf öğrencisi bedensel engelli Ecrin Bütün, arkadaşlarının desteğiyle okulda engellerini aşıyor. Ecrin, ihtiyaçlarını arkadaşları, ailesi ve öğretmenleri sayesinde kapattığını söylerken arkadaşları ona yardım etmekten gurur duyuyor.

Kayseri'de yaşayan 8. sınıf öğrencisi bedensel engelli Ecrin Bütün, kendisini yalnız bırakmayan sınıf arkadaşları sayesinde günlük engellerini aşıyor.

Melikgazi ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi bedensel engelli Ecrin Bütün, kendisini yalnız bırakmayan sınıf arkadaşları sayesinde engelleri aşıyor. Ailesi tarafından okula getirilen Ecrin'i kapıda karşılayan arkadaşları sınıfına giderken de, teneffüslerde dışarı çıkarken de, ihtiyaçları olduğunda gidermek için de arkadaşlarını yalnız bırakmayarak sosyal sorumluluk örneği oluşturuyor.

Arkadaşları sayesinde hissettiği eksiklikleri kapattığını söyleyen 14 yaşındaki Ecrin Bütün, "Beni okula gelirken kapıda arkadaşlarım karşılıyor. Birisi çantamı alıyor ikisi de bana eşlik ediyor ve gidiyoruz. Hepsi de sürekli yanımda. Arkadaşlarımla dışarıda dolaşıyoruz, oyun oynuyoruz ve her anımda yanımda oluyorlar. Arkadaşlarıma her anımda yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman yanımdan ayrılmıyorlar. Ben bir engelli bireyim. Engelli bireylerin de yardıma ihtiyacı olur. Ben bu ihtiyacımı arkadaşlarım, ailem ve öğretmenlerim sayesinde kapatıyorum. Sizler de çevrenizdeki engelli bireylere yardım ederseniz sevinirim" dedi.

"Ecrin'le bir günümüz eğlenceli geçiyor"

Ecrin'in 1. sınıftan beri arkadaşı olan Kübra Bayar ise "Ben Ecrin'in ilkokuldan beri arkadaşıyım. 8 yıldır da arkadaşız. Onun her durumunda yanında olmaya çalışıyorum. Ecrin'le okulda bir günümüz eğlenceli geçiyor. Onun ihtiyaçları olduğunda karşılıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Ecrin'e yardımcı olmak fikri de aslında ben kendisine karşı bir duyarlılık hissettim, bir yakınlığımız oldu. İnsanların engelli bireylerin herhangi bir durumlarında yanında olmalarını öneririm" ifadelerini kullandı.

"Hep yanında olacağım"

Ecrin'in arkadaşlarından Elif Nur Bayraktar da "Ecrin'le yaklaşık 4 yıldır arkadaşız. Her anımızda yan yanayız ve birbirimizi hep destekliyoruz. Hiçbir zaman da ayrılmayacağımızı düşünüyorum. Ecrin sabah okula gelmeden biz geliyoruz zaten. Annesi getirdiğinde biz eşyalarını alıyoruz, sınıfa geliyoruz. Genellikle teneffüslerde dışarıda hep beraber oluyoruz. Bu bana çok değerli bir duygu veriyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ecrin'in de hep yanında olacağım" dedi.

"Yardım ettiğimizde gururlu hissediyoruz"

Aynur Kocabozdoğan ise, "Ecrin'le 4 yıldır arkadaşız. Ben ortaokula beraber başladığımızdan beri kendisine yardım ediyoruz. O gelmeden önce biz genelde okulda oluyoruz, erken geliyoruz. Annesi gelince alıyoruz. Birimiz çantasını birimiz de kendisini alıyoruz ve o şekilde yardım ediyoruz. Böyle bir arkadaşım olduğu için ve ona yardım ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşımıza yardım ettiğimizde o gururu kendimizde hissettiğimiz zaman insan çok farklı bir boyutta duyguları da hissediyor. Bu çok güzel bir duygu ve bunu tatmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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