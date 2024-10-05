Kayseri'de Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kayseri\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce Kayserili, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı yürüyerek destek verdi. Etkinlikte konuşan avukat Fevzi Konaç, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek şiddetin sona ermesini talep etti.

05.10.2024 16:02  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce Kayserili, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e destek vermek için yürüdü.

Sivas caddesinde toplanan platforma bağlı dernek üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Sloganlar atarak yürüyen grup, Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci yıldönümünde Filistin'deki şiddetin sonlanmasını istedi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Avukat Fevzi Konaç; "1 yıl önce Gazze'ye ilk bomba düştü. O gün; bugün dünyanın en mazlum halkına en teknolojik silahlarla zulmedilmeye devam ediliyor. 50 bine yakın insan katledildi. Birleşmiş Milletler sustu, medeni batı sustu, Siyonizme köle olmuş işbirlikçi Avrupa sustu, İslam ülkeleri sustu, Arap Birliği sustu, İslam İşbirliği Teşkilatı sustu, insanlık tarihinin ürettiği tüm kavramlar iflas etti. En acısı yeryüzündeki insanlık sustu. İnsan hakları öldü, adalet öldü, vicdan kavramı öldü, insanlık tarihinin en büyük katliamı gözümüzün içine bakarak yapılıyor. İşgalci devlet 75 yıldır yaptığı zulme Gazze'de soykırım suçunu da ekledi. 1 yıldır ekranlarda kan, parçalanmış çocuklar, sofralarımızda gözyaşı, yüreğimizde acı var. Elimiz yetmiyor, dilimizden çare yok. Gazze'de ateşlenen kıvılcım şimdi Lübnan ve Suriye'ye sıçradı, İran hedefte. Yemen bombalanıyor, direniş komutanları suikastla yok ediliyor, savaş yayılıyor, işgalci İsrail sapkın din anlayışları gereği Ortadoğu'yu büyük bir savaşa sürüklemeye çalışıyor. Bu yaşananlara karşı insanlığını kaybetmemiş batının vicdanlı insanları ayakta, üniversitede öğrenciler protestolarla Gazze'nin yanındalar. Ama tüm protestolar işgalciye karşı havalanacak bir tek uçak etmiyor. Başsız ve çaresiz İslam dünyası yaşananları sadece kınamakla yetiniyor. Bizler bugün bu meydanlarda 1 yıldır olduğu gibi zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Allah'ın izniyle olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gazze dramına sahip çıkmak için çırpınırken bizler de şehirlerimizde direnişe destek vermek, zalimlere lanet okumak için meydanlardayız" dedi.

Yürüyüşe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Hizmet - İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, kayseri, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement